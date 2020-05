Ingeln-Oesselse/Bledeln

Seit Jahrzehnten werden immer wieder Forderungen nach einem Radweg entlang der Kreisstraße zwischen Ingeln-Oesselse und dem rund 1,3 Kilometer entfernten Bledeln laut. Das Problem: Zwischen beiden Ortschaften verläuft nicht nur die kommunale Grenze zwischen der Stadt Laatzen und der Gemeinde Algermissen, sondern auch die Kreisgrenze zwischen Hannover und Hildesheim. Im November vergangenen Jahres riefen die beiden Ortsräte deshalb bei einer erstmals gemeinsam einberufenen Sitzung ihre jeweiligen Bürgermeister auf, sich bei der Region Hannover und dem Landkreis Hildesheim für das Projekt einzusetzen.

Bürgermeister verfassen gemeinsames Schreiben

Dem sind die Verwaltungschefs nun nachgekommen. Wie die Stadt Laatzen mitteilt, haben Bürgermeister Jürgen Köhne und sein Amtskollege Wolfgang Moegerle aus Algermissen in einem gemeinsamen Schreiben an Regionspräsident Hauke Jagau und Hildesheims Landrat Olaf Levonen dem Ansinnen Nachdruck verliehen. Die Kommunen argumentieren mit den Austauschbeziehungen zwischen Ingeln-Oesselse und Bledeln – von der gemeinsamen Kirchengemeinde bis zur Bedeutung von Ingeln-Oesselse als Nahversorgungsstandort für Bledeln. „Im Zeichen einer Verkehrswende und der von allen unterstützten Förderung des Radverkehrs möchten wir Sie bitten, abgestimmt die Planung und den Bau eines Radweges zwischen Bledeln und Ingeln-Oesselse zu forcieren und in Ihre Ausbauprogramme aufzunehmen“, heißt es in dem Schreiben. Über eine Antwort von Landkreis und Region ist bislang nichts bekannt.

