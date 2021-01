Laatzen

An einen großen Neujahrsempfang in Präsenz wie ihn vor einem Jahr noch 450 Menschen in der Laatzener Albert-Einstein-Schule erlebten, ist derzeit nicht zu denken. Ihre traditionell für Mitte Januar geplante Veranstaltung verlegt die Stadt deshalb in einer stark abgespeckter Version ins Internet. Das Programm mit verschiedenen Redebeiträgen, Auftritten, Preisverleihungen und Musikdarbietungen entfällt komplett. Dafür können die Teilnehmenden bei einer Videokonferenz am Sonntagvormittag, 17. Januar, direkt mit Bürgermeister Jürgen Köhne sprechen. Allerdings sollten sie sich möglichst rasch anmelden.

Schweren Herzens habe er den Rat bereits im Herbst informiert, dass der Neujahrsempfang wegen der Corona-Lage nicht wie gewohnt werde stattfinden können, teilte Köhne mit. Spätestens mit der Verlängerung des Lockdowns wäre die Veranstaltung unmöglich geworden.

Organisiert werde die geplante Videokonferenz vermutlich über das Konferenztool von Microsoft Teams, teilte Stadtsprecher Matthias Brinmann mit. Das Tool ist zwar Bestandteil eines kostenpflichtigen Programms, kann einzeln aber auch kostenlos heruntergeladen werden.

„Wir wissen nicht, was auf uns zukommt und wie viele sich anmelden werden“, betonte der Sprecher. Um besser planen zu können, bitte die Verwaltung daher bis Montag, 11. Januar, um Anmeldungen. Grundsätzlich könnten sich Interessierte aber auch noch später für den Neujahrsempfang anmelden.

Wer bei der Videokonferenz mit Bürgermeister Köhne dabei sein will, schreibt möglichst schnell eine E-Mail an vorstands.sekretariat@laatzen.de. Danach erhalten die Interessierten alle weiteren Informationen wie die genaue Startzeit und den Link. Nötig für die Teilnahme sind eine internetfähiges Endgerät – PC, Laptop oder Tablet – mit Webcam, Mikrofon und Lautsprecher oder ein entsprechendes Smartphone.

Stadt plant für Juni Winzerfest und Leine-Lauf

Eine Alternative für Menschen, die nicht über die technischen Voraussetzungen verfügen, könne die Stadt in der aktuellen Situation nicht organisieren, sagte der Sprecher. Gleichwohl gibt es Hoffnung für eine Zeit nach Corona und ein Ende der Kontaktbeschränkungen. Für Juni bereitet die Stadt das 27. Winzerfest in Laatzen vor. An dem Wochenende vom 18. bis 20. Juni sollen den aktuellen Planungen nach acht Winzer aus den Anbaugebieten der Nahe, Pfalz, Mosel und aus Rheinhessen ihre Stände auf der Wiese vor dem alten Rathaus aufbauen. Zudem ist für Freitag, 18. Juni, der 16. Laatzen-Leine-Lauf geplant mit Streckenlängen von 3,5 bis zehn Kilometern.

Von Astrid Köhler