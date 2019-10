Laatzen-Mitte

Bürgermeister Jürgen Köhne hat die Ratssitzung am Montagabend dazu genutzt, die steigende Anzahl antisemitischer Übergriffe in Deutschland zu verurteilen – und dies mit einem Appell verbunden. „Ich betrachte sie als Angriff auf die im Grundgesetz verankerte unantastbare Menschenwürde, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung sowie die Religionsfreiheit“, sagte Köhne in einer Erklärung vor den Ratsmitgliedern und Zuhörern.

Für ihn seien die Vorfälle ein Mahnung, selbst aktiv zu werden. „Unser aller Pflicht ist es, für die im Grundgesetz garantieren Rechte einzutreten, sie zu achten und zu schützen.“ Gerade in diesen Tagen müssten insbesondere die Mitglieder des Rates an die „elementaren Eckpfeiler der Bundesrepublik“ erinnern. Anlass für die Erklärung war die Petition des Laatzeners Joachim Gottschalk, der den Rat zum wiederholten Mal dazu aufgefordert hatte, antisemitisch motivierte Schmähbriefe an seiner Familie öffentlich zu verurteilen. Der Rat nahm die Petition wie schon bei früheren Anlässen lediglich zur Kenntnis.

Gedenkstunde zur Reichspogromnacht

Köhne lud zur diesjährigen Gedenkveranstaltung in Gleidingen ein, bei der der Opfer der Reichspogromnacht am 9. November 1938 gedacht wird. Sie wird in diesem Jahr am Montag, 11. November, am Gedenkstein an der Ecke Hildesheimer Straße/Thorstraße stattfinden. Die Geschehnisse der Pogromnacht seien „Sinnbild dafür, wie eine Entwicklung in die falsche Richtung gehen kann“, sagte der Bürgermeister. Er lade alle ein, sich daran zu erinnern. „Ich glaube, dafür braucht es keines Anstoßes von außen. Wir tun dies regelmäßig und immer wieder. Manchmal muss man es vielleicht etwas deutlicher machen als sonst.“

