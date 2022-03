Guben/Gubin/Laatzen

Laatzens stellvertretender Bürgermeister Ernesto Nebot und Laatzens stellvertretender Ortsbürgermeister Siegfried-Karl Guder nahmen am Sonntag an der ökumenischen Friedensveranstaltung auf der Neißeinsel teil. Eingeladen hatte dazu Gubins Bürgermeister Bartlomiej Bartczak in Kooperation mit den örtlichen Kirchen – und mit Beteiligung seines Gubener Amtskollegen Fred Mahro. Mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren der Einladung gefolgt, um friedlich gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine zu demonstrieren und ein deutsch-polnisches Zeichen der Solidarität zu setzen.

„Ich fand die Idee toll“

„Ich hatte am Freitag auf Facebook eine Ankündigung für diese Veranstaltung gesehen“, berichtet Nebot. „Ich fand die Idee toll und habe sofort mit unseren Partnerstädten telefoniert.“ Noch am gleichen Nachmittag beschlossen Nebot und Guder, den 400 Kilometer weiten Weg an die Neiße auf sich zu nehmen.

Dem Aufruf der Initiatoren zum Protest gegen den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine waren am Sonntag mehrere hundert Menschen gefolgt. „Europa muss diesem Krieg ein Ende setzen, sonst setzt dieser Krieg Europa ein Ende“, sagte Bartczak in seiner Ansprache. Gubens Bürgermeister Fred Mahro forderte Wladimir Putin auf, die Waffen niederzulegen. Er erinnerte an das Leid der ukrainischen Bevölkerung und gedachte auch der Mütter der russischen Soldaten. An der öffentlichen Kundgebung hatten sich auch eine junge ukrainische Sängerin und weitere Ukrainer beteiligt.

Mehrere hundert Menschen beteiligen sich am Sonntag an der Friedensveranstaltung auf die Neißeinsel zwischen den Städten Gubin und Guben. Quelle: Krzysztof Zdobylak / Stadt Guben

Das Treffen auf der Neißeinsel zwischen den beiden Städten kombinierten die Initiatoren mit einem Rosenkranzgebet für den Frieden, das auf den Rosenkranz-Sühnekreuzzug in Österreich Bezug nahm, wie Nebot erläutert: Als die Russen im Jahr 1955 dem Staatsvertrag zur „Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreichs“ unerwartet zustimmten und sich aus dem Alpenland zurückzogen, sahen viele Österreicher dies als Erfüllung ihrer Bitten an die Gottesmutter.

Auf der Museumsinsel zwischen Gubin und Guben sprachen die Beteiligten das Rosenkranzgebet am Sonntag auf Deutsch, Polnisch, Ukrainisch und Englisch. Nebot ergänzte es um seine Muttersprache Spanisch – und symbolisierte damit die europaweite Solidarität mit der Ukraine. „Im Sinne der Verbrüderung Europas haben wir alle gemeinsam für den Frieden gebetet.“ Direkt nach dem Treffen fuhren Guder und Nebot wieder nach Laatzen zurück.

In den sozialen Netzwerken fordert Gubens Bürgermeister alle Menschen dazu auf, zu überlegen, wie sie persönlich helfen können. „Es gilt jetzt, in ganz Europa solidarisch mit der Ukraine zusammenzustehen, um den Krieg so schnell als möglich zu beenden“, betont Mahro. „Jeder sollte sich fragen, was er jetzt tun kann.“

SPD organisiert Friedensmarsch

Die Laatzener SPD ruft für Mittwoch, 2. März, zu einem stillen Friedensmarsch auf, der um 19 Uhr an der Albert-Einstein-Schule beginnt und zum Laatzener Rathaus führen soll. Dort werden bei der Abschlusskundgebung Lichter der Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine entzündet. Alle Laatzener sind eingeladen, sich an dem Marsch zu beteiligen.

Von Daniel Junker