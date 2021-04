Laatzen

Das Forum 2014 sammelt Unterschriften für die landesweit Abschaffung der Straßenausbaubeiträge (Strabs). Der Laatzener Bürgerverein ruft zur Teilnahme an einer von ihr initiierten Onlinepetition auf, die beim Niedersächsischen Landtag eingereicht werden soll. Die Teilnahme ist bis Ende April möglich.

Der Verein protestiert bereits seit längerem gegen die Straßenausbaubeitragssatzungen der Kommunen. Die Regelwerke sehen vor, dass sich Anlieger in der Regel am Ausbau und an der Sanierung von Straßen beteiligen müssen. „Dass es dabei um teils existenzbedrohende Summen gehen kann, zeigt ein Beispiel aus Pattensen, wo von einem Bürger die enorme Summe von 129.000 Euro gefordert wurde“, sagt der Forums-Vorsitzende Rainer Schumann. Das Forum fordert deshalb die landesweite Abschaffung der Strabs. Laut Schumann seien die Beiträge in neun von 16 Bundesländern bereits abgeschafft.

Online-Unterschriften sind im Internet auf www.forum2014.de unter der Rubrik „Aktionen/Petition Strabs“ möglich. Wer ohne Internet teilnehmen will, kann sich unter Telefon (05066) 9017983 an Schumann wenden.

Von Johannes Dorndorf