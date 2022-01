Laatzen-Mitte

Der alte Zaun ist weg, die ersten Baufahrzeuge sind da. In dieser Woche haben die vorbereitenden Arbeiten für das neue Büro- und Praxishaus an der Marktstraße begonnen. Investor Valentin Klein hofft auf eine Fertigstellung des Gebäudes bis Anfang 2024 und hat auch schon erste Mieter gefunden.

Naturgemäß sei noch nichts unterschrieben, doch der Vermietungsstand liege derzeit bei 40 Prozent, sagte Klein. Wer die als Büro- und Praxisflächen beworbenen Räume mit einer Gesamtgröße von 5100 Quadratmetern voraussichtlich beziehen wird, dazu wollte sich der Investor noch nicht äußern. Nur so viel: „Wir sind in guten Gesprächen, und an zwei Stellen haben wir Vertraulichkeit vereinbart.“ Grundsätzlich eigne sich das Gebäude für eine multifunktionale Nutzung, auch für Einzelhandel und Verwaltung.

Das fünfgeschossige Bürohaus – ein Erdgeschoss mit vier Obergeschossen – entsteht auf einer jahrzehntealten Brachfläche neben dem C&A-Gebäude am Leine-Center, das einem bis 2025 fertigzustellenden Neubau für Aldi samt darüberliegendem Parkhaus weichen soll.

Anders als noch auf den ersten Plänen zu sehen war, wird der Bürohausneubau nicht mit Riemchenklinker, sondern mit Trespa-Platten verkleidet. Bei der Farbgestaltung sei das letzte Wort noch nicht gesprochen, so Klein. Es solle aber ein Wechselspiel aus Hell- und Dunkeltönen sein.

Bei der Kontur des Gebäudes hat das seit Jahrzehnten mit Klein zusammenarbeitende und mit der Entwurfsplanung beauftragte Büro Fahr Architekten BDA Hannover ebenfalls noch einmal nachgefeilt. So ist der zunächst geplante Einschnitt in den drei obersten Etagen weggefallen. Die Geschosse bilden nun eine durchgehende Front. Die bereits leicht abgerundete Kante zur Albert-Schweitzer-Straße in Richtung der Kreuzung wurde zusätzlich abgeflacht und „gefälliger“ gestaltet, wie Klein betont. Da die Marktstraße und der gesamte Bereich aufgewertet wurde und auch weiter wird, müsse nicht jeder Quadratmeter ausgenutzt werden. Der Neubau passe gut in das neue Erscheinungsbild.

Gründach und Solarzellen geplant

Auf dem Dach wird zusätzlich zur Fotovoltaikanlage auch ein Gründach installiert, was sowohl optisch als auch wegen der Dämmwirkung energetisch ein Gewinn ist. Zudem bindet ein Gründach Niederschläge. Das gesamte Gebäude, dessen Technik vorrangig in der als Staffelgeschoss errichteten fünften Ebene untergebracht wird, soll mit dem Energieeffizienzstandard KfW 55 errichtet werden. Es benötigt demnach nur 55 Prozent so viel Energie wie ein vergleichbarer Neubau. Beheizt wird es über eine Wärmepumpe mit Fernwärme.

In dieser Woche haben die vorbereitenden Erdarbeiten auf dem Eckgrundstück der Albert-Schweitzer-Straße zur Markstraße begonnen. Quelle: Astrid Köhler

Nachdem diese Woche mit den Erdarbeiten begonnen und Mutterboden abgetragen wurde, sollen das Gelände im nächsten Schritt neu eingezäunt und ein aktualisiertes Bauschild aufgestellt werden. Danach beginnen dann die Tiefbauarbeiten. In der Garage entstehen 50 Stellplätze für Fahrzeuge, darunter auch Ladesäulen für E-Autos. Zudem sind auf dem Gelände, im künftigen Hof, zehn oberirdische Autostellplätze sowie Parkmöglichkeiten für Fahrräder samt Lademöglichkeiten für E-Bikes vorgesehen.

Entlang der Marktstraße ist dies ein weiteres großes Projekt, das das Erscheinungsbild im Stadtzentrum verändert und modernisiert, ebenso wie der Neubau des Erich-Kästner-Schulzentrums und der geplante Rathausneubau auf dem Marktplatz. Für Klein ist es bereits das zweite Bauprojekt in Laatzen. 2018 und 2019 hatte er – ebenfalls nach Plänen des Architekturbüros Fahr – das Bürohaus mit DRK-Rettungswache am Park der Sinne errichtet. Dort ist nun die Leine-VHS untergebracht.

Von Astrid Köhler