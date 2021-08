Laatzen-Mitte

Hoher Besuch in der Kita Pinienweg: Am Montag hat Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) Laatzens jüngster Kita einen Besuch abgestattet. Dabei informierte sie sich über die Sprachförderung an der Kita. Die Einrichtung erhält knapp 42.000 Euro aus dem Bundesprogramm Sprach-Kitas.

Mit dem Geld finanziert die von den Johannitern betriebene Einrichtung eine Fachkraft für sprachliche Bildung. Seit Mai arbeitet Corinna Wurst wöchentlich 20 Stunden mit den Jungen und Mädchen. „Es geht darum, die Liebe der Kinder zur Sprache zu fördern und sie durch Gespräche, Bücher, Spiele und die Begleitung in ihrem Alltag in der Kita mit der deutschen Sprache vertraut zu machen“, erklärte Johanniter-Sprecher Marcel Schwarzenberger. Die 100 Kinder der Einrichtung sprechen zu Hause 18 verschiedene Sprachen. Aber auch das Kita-Team ist multikulturell. „Hier sind sechs verschiedene Sprachen vertreten.“

„Viele Kinder konnten seit Beginn der Corona-Pandemie nur unregelmäßig Angebote der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung nutzen“, sagte Lambrecht, die einer Einladung des örtlichen SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch gefolgt war. Daher habe der Bund unterstützende Angebote ausgebaut. Mittel aus dem Programm Sprach-Kitas erhalten in Laatzen auch die städtischen Kitas Wülferoder Straße und Brucknerweg. Die Förderung endet am 31. Dezember 2022.

Kita will alten Bauwagen für Kinder herrichten

Kita-Leiter Andreas Ott zeigte Lambrecht und Miersch auch das kürzlich fertig gestellte Außengelände der im Februar 2020 an der Erich-Panitz-Straße eröffneten Forscher-Kita. Besonders stolz war er auf die frisch gepflanzten Sträuchern mit Beeren, die die Kinder nächstes Jahr ernten können, und die mit Hilfe der Eltern angelegten Hochbeete. Aber auch der Bauwagen, von dem erst die Räder an Ort und Stelle stehen, zeigte Ott den Besuchern. „Die Kinder sollen ihn einmal als Werkstatt nutzen können“, erklärte er. Koch Christian Berger, der auch gerne handwerklich arbeitet, baut den maroden Wagen nach Feierabend mit den Eltern auf. Noch fehlen allerdings noch ein Boden, Wände und das Dach. Das Problem: Holz ist zur Zeit teuer.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Daher hat die Kita bereits Spenden für das Projekt gesammelt. Dabei sind bereits 3.300 Euro zusammen gekommen. Die Region fördert das Projekt zusätzlich mit 7.800 Euro. „Ich denke, dass der Bauwagen bis Ende des Jahres steht“, zeigte sich Berger optimistisch.

Christian Berger hat bereits die Räder des maroden Bauwagens repariert. Bis Ende des Jahres sollen auch Wände und Dach fertig sein. Quelle: Stephanie Zerm

Weitere Besuche bei Donna Clara und im Interkulturellen Garten

Vor ihrem Kita-Besuch besuchten Lambrecht und Miersch die Beratungsstelle Donna Clara im Frauenzentrum Laatzen. Dort informierte sich die Bundesfamilienministerin unter anderem über die Umsetzung der Istanbul-Konvention auf lokaler Ebene, die Maßnahmen zum Schutz und zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen regelt. Weitere Themen waren Gewaltschutz und Umgangsrecht mit gemeinsamen Kindern, die Verhinderung Digitaler Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Opfer von Gewalt.

Nachdem Lambrecht und Miersch die Kita verlassen hatten, besuchten sie außerdem noch das Rathaus und den Interkulturellen Garten. Letzterer wird vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert.

Von Stephanie Zerm