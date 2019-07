Laatzen-Mitte

Wie läuft eine Sitzungswoche im Bundestag ab? Wohin kann ich mich bei Bitten und Beschwerden richten und welche Tiere werden seit 2016 auf einem der Parlamentsgrundstücke in Berlin gehalten? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es seit Donnerstag im Infomobil des Deutschen Bundestages. Der Truck mit den ausfahrbaren Seitenwänden macht noch bis Sonnabend Station auf dem Marktplatz. Am Freitag, ab 12.30 Uhr, steht dort auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth eine Stunde lang Rede und Antwort.

Mehr als 400 Besucher am Donnerstag

Die Laatzener seien sehr interessiert, erklärt Jürgen Dückers, einer von drei Bundestagsmitarbeitern, der die Besucher über die Parlamentsarbeit informiert. Allein am Donnerstag hätten sich mehr als 400 Besucher die kleine Ausstellung angeschaut, die maßgeblich auf interaktiven Bildschirmen gezeigt wird. Am Vormittag seien eher Erwachsene gekommen, am Nachmittag dann Kinder. Letztere waren vor allem an Bonbons und Pfefferminzdöschen interessiert. Wer bei dem auch kindgerecht angebotenen Quiz genug Fragen richtig beantworten konnte, erhielt zudem eine Brotdose oder Frisbeescheibe.

Zur Galerie Seit Donnerstag und noch bis Sonnabend macht das Infomobil des Deutschen Bundestages auf dem Laatzener Marktplatz Station.

Es gibt eine Reise nach Berlin zu gewinnen

Für Erwachsene gibt es für die Teilnahme an einer Evaluation Bundestags-Kaffeetassen als Dank und zudem bei einem Quiz eine Reise nach Berlin zu gewinnen, dazu gehört auch die Frage nach den im Bundestag heimischen Tieren: Bienen. Außerdem liegt vielfach Material aus, darunter das Grundgesetz als Minibüchlein im Maß einer Visitenkarte. Allein am Donnerstag wurden davon 70 verteilt. Auch nutzen zahlreiche Besucher die Möglichkeit, sich vor einem Bild aus dem Parlamentssaal fotografieren zu lassen. „Die Daten werden nicht gespeichert und die Fotos können gleich mitgenommen werden“, so Dücker.

Das Infomobil des Bundestages will niedrigschwellig über die Arbeit in Berlin informieren. Dort sehen Besucher, dass es neben dem Deutschen Bundestag noch vier weitere Parlamentsgebäude gibt: das Paul-Löbe-, Jacob-Kaiser- und Marie-Elisabeth-Lueders-Haus sowie die Parlamentarische Gesellschaft. Wenn bei Debatten in den Fernsehnachrichten nur wenige Parlamentarier zu sehen sind, liege das daran, dass nur ein Ausschuss tage. Wenn Finanz- oder Verteidigungsfragen erörtert würden, sitzen schließlich nicht automatisch die Sozial- oder Umweltpolitiker mit im Saal.

Eine Sitzungswoche hat 70 Stunden

Eine normale Sitzungswoche umfasst in rund 70 Stunden, wobei der Donnerstag der längste Tag ist, so Dückers: „Wenn der Fernsehsender Phoenix um 17 Uhr seine Liveübertragung beendet geht die Debatte weiter – auch schon mal bis zu nächsten Morgen.“ Die Laatzener seien interessiert, so der Mitarbeiter im Infomobil. Politische Statements würden die wenigsten äußern. „Wir machen in dem Fall klar, dass wir neutral sind.“ Und wer Bitten und Beschwerden habe, könne diese an den Petitionsausschuss senden.

So lange ist das Infomobil noch auf dem Marktplatz in Laatzen

Das Infomobil auf dem Laatzener Marktplatz ist am Freitag noch bis 18 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Die Bundestagsabgeorndte Maria Flachsbarth steht außerdem am Freitag ab 12.30 Uhr für Fragen bereit.

