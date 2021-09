Rethen/Gleidingen

Wegen vorbereitender Arbeiten für den neuen Hochbahnsteig Pattenser Straße fahren am Wochenende keine Stadtbahnen von Rethen über Gleidingen nach Sarstedt und zurück. Alternativ setzt die Üstra auf der Strecke Busse ein. Die Sperrpause beginnt am Freitag, 3. September, gegen 21 Uhr und endet zum Betriebsschluss in der Nacht zu Montag.

Die Stadtbahnlinie 1 pendelt in dieser Zeit zwischen Langenhagen und der Wendeschleife in Rethen. Die Linie 2 wiederum fährt vom Endpunkt Alte Heide nur bis zur Haltestelle Ginsterweg, ehe sie umkehrt. Für die Verbindung von Rethen bis Sarstedt wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet, allerdings nur auf der Strecke der Linie 1.

Wer mit der Linie 2 unterwegs ist und die Haltestelle Rethen/Nord erreichen will, muss vorher in die Linie 1 umsteigen. Unabhängig von der aktuellen Sperrpause wird die Haltestelle Rethen/Steinfeld bereits seit dem 23. August und bis voraussichtlich Mitte Oktober nicht bedient.

Der Umstieg aus der Stadtbahn in die Ersatzbusse erfolge in beiden Richtungen an der Haltestelle Rethen, teilte die Üstra mit. Um die Anschlüsse in der Innenstadt zu erreichen, starteten die Ersatzbusse in Sarstedt bis zu sechs Minuten vor der im Fahrplan angegebenen Zeit. Fahrgäste sollten mehr Zeit einplanen und daran denken, dass in Bussen keine Fahrräder mitgenommen werden können.

Von Astrid Köhler