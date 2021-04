Laatzen

Die Laatzener CDU beschäftigt sich in einer neuen Onlineveranstaltungsreihe mit dem Thema „Sicherheit und Ordnung“. Beim Auftakt am Donnerstag, 22. April, ist der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Sebastian Lechner, zu Gast, der auch Generalsekretär der CDU Niedersachsen ist. Im Zentrum soll dabei die Frage stehen, was Kommunalpolitiker und Bürger beitragen können. Bei den weiteren Veranstaltungen der Reihe soll es dann um Themen wie Cyberkriminalität und Trickbetrug gehen.

Die einstündige Diskussion ist für alle offen, sie beginnt um 19 Uhr, konferiert wird mit dem Programm Zoom. Anmeldungen nehmen die Christdemokraten per E-Mail an anmeldung@cdu-laatzen.de entgegen.

Von Johannes Dorndorf