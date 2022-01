Laatzen

Gleich zwei Parteien laden in dieser Woche in Laatzen zu Neujahrsempfängen ein. Die FDP richtet am Donnerstag, 6. Januar, ihr traditionelles Dreikönigstreffen aus, die CDU folgt am Sonnabend, 8. Januar. Wegen der Corona-Pandemie weichen beide Veranstalter auf Videokonferenzen im Internet aus.

Der FDP-Empfang dreht sich in diesem Jahr um China. Unter der Fragestellung „Wie soll unser Verhältnis zur Volksrepublik China künftig sein“ werden verschiedene Perspektiven auf die Entwicklung des asiatischen Landes vorgestellt. Die Sinologin Samina Yousaf spricht über das Thema „Der Alltag der Menschen im Überwachungsstaat China“. Tim Wolters, Student der Internationalen Politik, referiert über Chinas Außenpolitik und deren Auswirkungen auf Deutschland, Laatzens Bürgermeister Kai Eggert über „Arbeiten und Leben in China“. Die Moderation übernimmt FDP-Stadtverbandsvorsitzende Gerhard Klaus. Die Onlinediskussion dauert von 19 bis 20.30 Uhr. Anmeldungen nimmt die FDP per E-Mail an laatzen@freie-demokraten.de entgegen.

Ehemaliger Generalsekretär berichtet über Landespolitik

Der CDU-Empfang folgt am Sonnabend um 11 Uhr. Gastredner ist der Landtagsabgeordnete Ulf Thiele. Der ehemalige Generalsekretär der CDU Niedersachsen berichtet über die aktuellen Geschehnisse in der Landespolitik und steht für Fragen zur Verfügung. Teilnehmer aus dem Stadtgebiet erhalten im Vorfeld ein kleines, kostenloses Proviantpaket, sodass die Onlinerunde gemeinsam auf das neue Jahr anstoßen kann. Anmeldungen nimmt die CDU per E-Mail an anmeldung@cdu-laatzen.de sowie telefonisch unter (0177) 3556010 entgegen. Dabei ist die Adresse für die Lieferung des Päckchens anzugeben. Anmeldeschluss für am Paket Interessierte ist Donnerstag, 6. Januar.

Von Johannes Dorndorf