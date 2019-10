Laatzen

Flachdach oder Giebeldach – wie sollen öffentliche Gebäude künftig in Laatzen gedeckt werden? Der geplante Erweiterungsbau für die Albert-Einstein-Schule hat jetzt zur Grundsatzdebatte im Rat der Stadt geführt, einschließlich eines hitzigen Schlagabtausches zwischen CDU und Grünen.

Auslöser waren Bedenken der Christdemokraten um mögliche Folgekosten beim Bau von Flachdächern. „Ein Flachdach kann sanierungsanfälliger als ein Spitzdach sein“, betonte CDU-Fraktionschef Christoph Dreyer. Die gleichen Sorgen hatte die Fraktion bereits vergangene Woche im Schulausschuss vorgetragen.

Grüne: „Wann fangen Sie an umzudenken?“

Das brachte Grünen-Ratsherr Gerd Apportin regelrecht auf die Palme. Er habe von den Bedenken der CDU aus der Zeitung erfahren – und seinen Augen nicht getraut. „Wann wachen Sie denn endlich auf? Wann wollen Sie endlich anfangen umzudenken?“ Die Geldfrage sei aus seiner Sicht keine: „Bei der AES sind es beispielsweise 150.000 Euro Mehrkosten für die Dachbegrünung, hat man uns gesagt. Bei einer Fassadenbegrünung sind es nur wenige Tausend Euro mehr.“ Dies seien 2 Prozent der Gesamtkosten, argumentierte der Grasdorfer, der auf die kühlende Wirkung für die Gebäude verwies. Beispiele von Straßenprojekten in Kuala Lumpur zeigten, dass die Temperatur um bis zu 8 Grad niedriger sei als bei nicht begrünten Straßenzügen.

Der Rat streitet darüber, ob sich die Stadt bei öffentlichen Gebäuden Gründächer leisten will. Quelle: Johannes Dorndorf

Er selbst habe bereits seit 1985 eine Hausbegrünung. „Ich brauche keine Klimaanlage, im Garten ist es immer kühl, auch im Sommer.“ Apportin schlug sogar vor, im nächsten Jahr eine Million Euro für Bäume zu veranschlagen. „Es muss ein Ruck durch Laatzen gegen. Jeder muss mitmachen, sei es mit einem Blumenkasten oder einer Piratenfotovoltaikanlage auf dem Balkon“, sagte der Grünen-Ratsherr – und fügte an: „Es gibt nicht die Klimakatastrophe, wir sind die Klimakatastrophe.“

CDU wirft Grünen Polemik vor

Was folgte, das waren teils heftige Attacken von CDU und FDP auf den Grünen-Vorstoß. „Es ist nicht gesagt, welche Mehrkosten oder Ersparnisse ein Gründach bedeutet“, sagte Paul Derabin ( CDU). Deshalb habe seine Partei gebeten, fachlich nachzuarbeiten. „Und was höre ich von Ihnen: dass wir nicht einmal in diese Richtung denken dürfen. Das sind Polemik und Floskeln, ich finde das absolut lächerlich.“

Gerhard Klaus ( FDP) hob die Diskussion auf eine höhere Ebene. „Wir erleben hier an der Diskussion genau die Auseinandersetzung, die wir in der ganzen Gesellschaft führen. Auf der einen Seite vor allem junge Leute, die sagen: Warum denkt ihr nicht um?“ Viele seien jedoch der Meinung, dass auch andere Aspekte bedacht werden müssten. „Dazu gehören die Finanzlage der Stadt, die Arbeitsplätze der Menschen, die sozialen Aspekte.“ Er zog auch in Zweifel, ob sich Dachbegrünungen und Fotovoltaikanlagen kombinieren ließen.

Baufehler aus den Siebzigerjahren: Die Flachdächer der Albert-Einstein-Schule mussten später wegen Undichtigkeiten mit Ziegelaufbauen nachgerüstet werden. Quelle: Daniel Junker

SPD : „Wir entscheiden uns für die ökologische Variante“

Ernesto Nebot ( SPD) kam auf die Kosten zu sprechen. „Es gibt eine Berechnung, laut der Flachdächer bei einer Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren etwa 300 bis 400 Euro pro Quadratmeter mehr kosten könnten. Der Unterschied ist nicht allzu groß“, stellte der SPD-Fraktionsvorsitzende fest. „Flachdächer müssen mit dem schlechten Ruf leben, den sie mal in den Sechzigerjahren bekommen haben.“ Inzwischen sei die Technik weiter. Auch ließen sich Flachdächer besser mit Fotovoltaik verknüpfen als manche Spitzdächer. „Ich bitte um Verständnis, wenn wir uns für die ökologische Variante entscheiden.“

Am Beschluss für die Albert-Einstein-Schule änderte die Debatte nichts: Der Rat stimmte dem 10,3-Milllionen-Euro-Projekt einstimmig zu – einschließlich des eingeplanten Flachdachs mit Begrünung.

