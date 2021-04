Laatzen

Es ist entschieden: Die Mitglieder der Laatzener CDU haben Christoph Dreyer zu ihrem Bürgermeisterkandidaten gekürt. Wie der Stadtverbandsvorsitzende Peter Friedsch am Freitagabend bekannt gab, erhielt der 54-jährige Ingelner eine „überwältigende Mehrheit“ der Stimmen.

An der Wahl teilgenommen hatten 41 Christdemokraten. Davon hätten 38 für Dreyer votiert – bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme, wie Friedsch berichtet. Am Mittwoch hatte sich Dreyer als einziger Kandidat bei einer Onlinekonferenz den Mitgliedern vorgestellt, am Donnerstag folgte dann die Urnenwahl im Stadthaus. „Ich freue mich über dieses überwältigende Ergebnis. Es zeigt mir, dass meine Kandidatur von der Laatzener CDU vollumfänglich mitgetragen wird“, sagte der Kandidat in einer ersten Stellungnahme.

Nach der Entscheidung haben nun alle im Rat vertretenen Parteien ihre Kandidaten nominiert oder darüber entschieden. Für die SPD tritt der parteilose Bewerber Kai Eggert an, für die Grünen die ehemalige Landtagsabgeordnete Regina Asendorf und für die Linke deren Stadtverbandsvorsitzende Jessica Kaußen. Die FDP hat bereits angekündigt, den CDU-Kandidaten Dreyer zu unterstützen. Die Gemeinschaft freier Wähler (GfW) erklärte auf Anfrage, keinen Kandidaten zu nominieren. Laatzens amtierender Bürgermeister Jürgen Köhne (CDU) hatte im März bekannt gegeben, nicht erneut anzutreten.

Von Johannes Dorndorf