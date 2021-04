Alt-Laatzen

Bezogen auf den Sach- und Nutzwert sowie das Gewicht ist diese Spende an die Laatzener Feuerwehr wahrlich groß: 50 Schläuche von jeweils 20 Metern Länge samt passender rollbarer Aufbewahrungsboxen hat Schirrmeister Jan Kröger kürzlich von dem Gelände des familiengeführten Unternehmens CG Chemie in Alt-Laatzen abgeholt. Gesamtwert: rund 10.000 Euro.

„Wir können damit in sehr kurzer Zeit eine Strecke von bis zu 1000 Metern Länge auslegen“, sagte Wenger, der mit dem Gerätewagen Logisti an der Ulmer Straße vorfuhr, um die 550 Kilogramm schweren Schläuche samt Boxen abzutransportieren.

Zwar werde die Feuerwehr grundsätzlich gut von der Stadt Laatzen ausgestattet, doch mitunter könnte die ehrenamtlichen Einsatzkräfte auch jene Materialien gut gebrauchen, die über den Standard hinausgingen, ergänzte Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Dazu zählten auch die nun gespendeten, bequem in Rollcontainern zu transportierenden und bei langsamer Fahrt direkt vom Fahrzeug aus zu verlegenden 50 B-Schläuche mit einem Innendurchmesser von 75 Millimetern.

Das Unternehmen CG Chemikalien ist an einer guten Zusammenarbeit mit der Feuerwehr interessiert. Und das nicht erst seit dem Unfall im August 2012, als beim Umfüllen von Salpetersäure in einen Tank ein Schlauch platzte und sich eine Gaswolke über Alt-Laatzen bildete. Der jüngste Großeinsatz war Ende 2018 eine Übung mit 150 Helfern auf dem Firmengelände in Alt-Laatzen.

