Laatzen-Mitte

Los geht es bereits am Wochenende mit einer Halloween-Party, kündigt Regina Wostbrock an, die das Gartenhaus seit Mai 2020 betreibt. Am Sonnabend, 30. Oktober, können junge Besucher als Monster verkleidet in den Park kommen. „Sie dürfen gerne mit ihren Eltern und einer Taschenlampe bewaffnet nach Einbruch der Dunkelheit um 18.02 Uhr durch den Park laufen“, sagt Wostbrocks Ehemann Norbert. Jedes Kind, das verkleidet im Café „Süßes oder Saures“ verlangt, erhält Süßigkeiten. Um die Halloweenstimmung perfekt zu machen, hat Regina Wostbrock das Café gruselig dekoriert und mit Monsterfarben beleuchtet. Das Café wird an dem Tag bis zur Schließung des Parks um 21 Uhr geöffnet sein. Gegen die Kälte bietet Wostbrock für die Erwachsenen Glühwein und für Kinder Früchtepunsch und heiße Schokolade an.

Laternenumzug mit Live-Musik

Ab 1. November gelten im Gartenhaus neue Öffnungszeiten. Statt wie bisher täglich, ist das Café dann nur noch freitags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für Sonnabend, 6. November, hat Regina Wostbrock einen Kinder-Laternenumzug geplant, der den traditionell vom Förderverein organisierten Umzug in diesem Jahr ersetzt. Treffpunkt ist um 17 Uhr auf der Wiese vor dem Café. Musiker führen den Umzug an und sorgen für die passende Marschmusik. „Alle Teilnehmer sollten bei dem Umzug die Abstandsregeln einhalten“, sagt Norbert Wostbrock.

Eine Woche vor dem ersten Adventswochenende wird es dann weihnachtlich am Gartenhaus. Dann will Regina Wostbrock wie bereits im vergangenen Jahr mehrere Tannenbäume am Café aufstellen. Diese dürfen die Parkbesucher selber dekorieren. „Diese Aktion hat im vergangenem Jahr eine große Resonanz erfahren“, sagt Norbert Wostbrock. In der Adventszeit wird das Café dann ab dem 27. November jeweils sonnabends von 16 bis 21 Uhr wieder weihnachtlich beleuchtet.

Kunsthandwerker für Weihnachtsbasar gesucht

Erstmals richtet das Café auch einen kleinen Weihnachtsbasar aus. Am ersten Adventswochenende, 27. und 28. November, können bis zu zehn Kunsthandwerker ihre Stände aufbauen. „Dazu suchen wir noch Menschen, die bei uns ihre selbst hergestellten Produkte anbieten wollen“, sagt Wostbrock. Interessenten können sich bei ihr unter Telefon (0172) 4563039 melden. Am 6. Dezember komme dann der Nikolaus ins Gartenhaus. Die genaue Uhrzeit steht jedoch noch nicht fest.

Vom 2. Januar bis 31. März macht das Gartenhaus dann Winterpause – es sei denn, dass es im März bereits sehr warm ist. Dann öffnet Regina Wostbrock das Gartenhaus natürlich wieder. Für die nächste Saison hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Norbert wieder mehrere kleine Konzerte mit lateinamerikanischer Live-Musik geplant.

Stadt bietet Lichtführungen an

Während der dunklen Monate bietet die Stadt auch weiterhin Lichtführungen an. Nächster Termin ist am Freitag, 5. November, ab 16.30 Uhr. Anmeldungen nimmt die Stadt unter Telefon (0511) 8205-6703 sowie per E-Mail an sandra.kaeker@laatzen.de entgegen. Weitere Termine folgen am 24. November, 15. Dezember und 1. Januar jeweils ab 18 Uhr.

Von Stephanie Zerm und Johannes Dorndorf