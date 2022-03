Laatzen-Mitte

Das Gartenhaus im Park der Sinne eröffnet am Sonntag, 27. März, offiziell die Saison. Von etwa 12 bis 13.30 Uhr spielt das als „Die Roten“ bekannte Fanfaren-Corps Laatzen auf der Rasenfläche vor dem Café schmissige Blasmusik. Geöffnet ist das Café bereits seit dem 1. März. Dabei hat das Betreiberpaar Regina und Norbert Wostbrock auch schon viele Gäste aus der Ukraine begrüßt, die in den zwei Hallen auf dem Messegelände untergebracht sind.

Mitarbeiter begrüßt Gäste aus Messehalle auf Ukrainisch

„Wir konnten feststellen, dass bei schönem Wetter an den vergangenen Wochenenden zahlreiche Besucher aus der Ukraine den Park der Sinne für sich entdeckt haben“, berichtet Norbert Wostbrock. Im Gartenhaus werden die Kriegsflüchtlinge sogar von drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Cafés in ihrer Landessprache begrüßt. „Einer spricht Ukrainisch und zwei Russisch“, sagt Wostbrock und ergänzt: „Die Menschen sind für die kleinste Geste, für ein freundliches Lächeln so dankbar.“

Offizielle Parkeröffnung für Ostermontag geplant

Ostermontag sollen wieder wie zuletzt 2019 Osterhasen zur Saisoneröffnung die Parktore öffnen. Quelle: Stephanie Zerm

Bis zur offiziellen Eröffnung des Parks der Sinne müssen sich die Gäste allerdings noch ein wenig gedulden. Nachdem die bekannte Osterhasenaktion in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona ausgefallen ist, planen Stadt und Förderverein für den diesjährigen Ostermontag, 18. April, wieder eine große Veranstaltung. Wie in den Vorjahren werden dann um 10 Uhr die Parktore geöffnet. Kinder können sich dann auf die Suche nach Ostereiern machen, die der Förderverein zuvor versteckt hat.

Ostermontag spielt Fanfarenkorps Alt-Laatzen im Park der Sinne

Zur musikalischen Unterhaltung gibt es dann ebenfalls Blasmusik, diesmal vom Fanfarenkorps Alt-Laatzen („Die Blauen“). Außerdem sind Mal- und Schminkaktionen für Kinder geplant. Bei gutem Wetter soll auch eine Hüpfburg aufgestellt werden.

„Wir freuen uns, wenn wir dieses Jahr wieder wie gewohnt unsere Parkeröffnung feiern können“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins, Klaus Gervais. Er betont jedoch: „Wir haben alles erst einmal vorbehaltlich geplant und hoffen, dass wir nicht doch noch die Veranstaltung absagen müssen, wenn sich die Corona-Regeln ändern sollten.“

Bis einschließlich 31. März ist der Park der Sinne täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, vom 1. April bis 30. Oktober dann von 7 bis 21 Uhr.