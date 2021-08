Die Ortsfeuerwehr Laatzen ist am Dienstagmittag zum H4-Hotel in Laatzen-Mitte gerufen worden. Ein Melder hatte den Austritt von Chlorgas im Hallenbad angezeigt.

Chlorgas-Alarm am H4-Hotel in Laatzen-Mitte

Chlorgas-Alarm am H4-Hotel in Laatzen-Mitte

Kostenlos bis 14:08 Uhr Chlorgas-Alarm am H4-Hotel in Laatzen-Mitte