Laatzen-Mitte/Ingeln-Oesselse

Ich liebe es zu singen. Aber so sehr ich mich auch bemühe, ich treffe nie einen Ton. Da kam die Einladung zur Online-Probe des Chors Cantiamo aus Ingeln-Oesselse gerade recht. Denn dabei singen zwar alle zusammen. Aber niemand kann die anderen hören. Die perfekte Gelegenheit für mich, auch einmal im Chor zu singen.

Die Probe beginnt am Donnerstagabend um 19.15 Uhr. Nachdem sich die deutlich mehr als 20 Sangesfreudigen – vornehmlich Frauen – begrüßt haben und ich als Pressevertreterin vorgestellt worden bin, geht es los. Doch statt zu singen, steht erst einmal Gymnastik auf dem Programm. Unter Anleitung von Chorleiterin Elvira Fink lassen wir unter anderem unsere Schultern kreisen, drehen und schütteln uns, wippen auf den Füßen.

Räkeln wie aus einem engen Taucheranzug

„Stellt euch vor, ihr habt einen engen Taucheranzug an und versucht, euch dort raus zu räkeln“, sagt die Diakonin in Ausbildung. Dann sollen alle ihre Hüften kreisen lassen. „Ihr könnt dabei ruhig stöhnen“, ermuntert Fink die Gruppe. „Stöhnt alles raus, was euch festhält.“

„Klar, das hört ja zum Glück auch niemand“, denke ich, verzichte dann aber lieber auf solch zweideutige Geräusche. Schließlich hat ein Kollege ein paar Räume weiter noch eine Zoom-Konferenz. „Was soll der denken, wenn ich hier hüftkreisend und stöhnend vor dem Laptop stehe?“

Die Mikrofone bleiben aus

Ob die anderen Sängerinnen und Sänger den Vorschlag befolgen, lässt sich nicht feststellen. Zwar können grundsätzlich alle miteinander sprechen und tauschen sich die Chormitglieder auch aus, doch sobald geprobt wird, müssen die Mikrofone stummgeschaltet werden. „Sonst würde es zu viele Störgeräusche und Rückkopplungen geben“, hat Fink mir vorab erklärt. Daher ist die Musikpädagogin die einzige, die von allen durchgehend zu hören ist.

Bei der Online-Probe mit Elvira Fink (Mitte links) haben alle Chormitglieder ihre Mikrofone ausgestellt. Auf dem Bildschirm ist nur ein Teil der Gruppe zu sehen. Quelle: Stephanie Zerm

Bereits im April vergangenen Jahres hatten die verschiedenen Chöre der Zwölf-Apostel-Gemeinde Sarstedt-Land, zu der auch St. Nikolai in Ingeln-Oesselse gehört, mit den Chorproben per Video-Konferenz begonnen. „Als die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie kamen, haben wir uns überlegt, was noch möglich ist“, berichtet Fink. Da die Gemeinde bereits Online-Andachten feierte, habe sie auch die Chorproben vom Gemeindehaus in Ingeln-Oesselse ins Internet verlegt. Zusätzlich hat Fink Tutorial-Videos zum Üben daheim erstellt. „Das Feedback darauf ist durchweg positiv“, berichtet die Chorleiterin. „Alle sind froh, dass es eine Möglichkeit gibt, weiterhin gemeinsam zu singen.“

Neue Chormitglieder trotz Corona

Bevor es heute mit dem Singen losgeht, stehen jedoch noch Atem- und Stimmübungen an. Elvira Fink zeigt, wie es geht. In der „Gähnstellung“ sollen wir „alles weit machen“ und in den Bauch atmen. „Die Zungenspitze ist hinter den unteren Zähnen festgeklebt“, sagt Fink. Dann hebt die 38-Jährige, die mit ihrer Familie in Ingeln-Oesselse lebt, die Arme und macht kreisende Abwärtsbewegungen, während sie „Brrrrrrr“ und „Bschhhhhh“ ruft. Das erinnert mich an meine Kindheit, wenn ich Flugzeug gespielt habe. Heute komme ich mir ein bisschen komisch dabei vor.

Insgesamt unterrichtet Fink zurzeit 60 Sängerinnen und Sänger per Videokonferenz. Die jüngsten sind vier, die ältesten mehr als 70 Jahren alt. Die Mitglieder verteilen sich auf vier Chöre: einen mit Kindergartenkindern, einen mit Grundschülern, einen mit Jugendlichen sowie den Erwachsenenchor Cantiamo. „In der Corona-Zeit haben wir sogar noch Zulauf bekommen, weil andere Chöre zur Zeit komplett pausieren“, berichtet Fink. Etwa vier bis fünf neue Mitglieder seien dazu gestoßen.

Vier Chöre proben donnerstags online und suchen Mitsänger Wer in einem der vier Chöre der Zwölf-Apostel-Gemeinde Sarstedt-Land mitsingen will, kann sich bei Chorleiterin Elvira Fink unter der Telefonnummer (05102) 9324499 oder per E-Mail an fink@12apostel-sarstedt-land.de wenden. „Mitstreiter können wir jederzeit gebrauchen“, sagt die Musikpädagogin. Willkommen seien alle Menschen im Alter von vier bis 100 Jahren. Die Chöre proben jeweils donnerstags per Zoom-Konferenz. Der Kinderchor „Sternschnuppensänger 1“ für vier- bis achtjährige Kinder beginnt am Nachmittag als erstes, nacheinander in zwei Gruppen. Von 15 bis 15.30 Uhr sind zunächst die jüngeren Kinder dran. Direkt im Anschluss daran proben bis 16.15 Uhr die Sechs- bis Achtjährigen. Der Kinderchor „Sternschnuppensänger 2“ für acht- bis zwölfjährige Jungen und Mädchen probt donnerstags von 16.15 bis 17 Uhr. Wiederum direkt im Anschluss und bis 17.45 Uhr singen die Zwölf- bis 18-Jährigen aus dem Jugendchor „Symphony“. Die Probe des Erwachsenenchors Cantiamo beginnt um 19.45 Uhr und endet um 21.15 Uhr. Er ist offen für alle Menschen im Alter von 18 bis über 100. Wenn die Infektionszahlen es wieder zulassen, finden die Chorproben wieder im Gemeindehaus der St.-Nicolaikirche in Ingeln-Oesselse statt.

Nicht nur singen, sondern auch Fremdsprachen lernen

Im Sommer haben die Chöre erstmals ein Video aufgenommen. „Dabei schicken mir die Sängerinnen und Sänger eine Audio-Aufnahme des von ihnen gesungenen Parts zu, und dann füge ich alles zu einem kleinen Film zusammen“, erklärt Fink. Da dies so gut ankam, biete sie diese Projekte nun regelmäßig an.

Das erste Lied, das der Erwachsenenchor an diesem Probentag online singt, ist das südamerikanische Volkslied „Un poquito cantas“ (Ein wenig singen). „Da wir kein neues Konzertprogramm einstudieren können, singen wir zur Zeit einfach das, was uns Spaß macht“, hatte Fink mir vorab erzählt. Und das sind momentan fremdsprachige Lieder. In meinem persönlichen Duett mit der Chorleiterin singe ich irgendwie mit, zwar falsch, aber außer mir hört das ja keiner. Die Stimmung ist gut. Viele der Chormitglieder schunkeln vor ihrem Laptop, und auch mich reißt die Musik mit.

Online-Proben nur zur Überbrückung

Höhepunkt der Probe ist das neue Lied „Aux Champs Elysées“, das der Chor gerade einstudiert. Dabei wird zunächst die Aussprache des bekannten französischen Chansons geübt. „Toll, ich kann sogar noch mein Französisch auffrischen“, denke ich. Dann wird zur Instrumentaluntermalung gesungen, ob perfekt oder nicht, ist egal. Kaum einer sitzt noch ruhig vor seinem Computer. „Jeder kann eigentlich singen, was er will“, schmunzelt Fink. „Es hört ja ohnehin keiner.“ Genau das gefällt mir auch am besten bei der Probe. Mein Fazit: Für Menschen, die nicht singen können, aber Spaß daran haben, sind Online-Chorproben perfekt – vorausgesetzt, es gibt keine unfreiwilligen Mithörer im Nachbarbüro.

Der Chor Cantiamo und Leiterin Fink hoffen indes, dass bald wieder echte gemeinsame Proben möglich sind. Die Online-Proben dienten für die geübten Sängerinnen und Sänger nur zur Überbrückung und um miteinander in Kontakt zu bleiben, erläutert Fink: „Echte Chorarbeit können sie jedoch nicht ersetzen.“

Von Stephanie Zerm