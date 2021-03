Daniel Junker

Der Christliche Seniorenbund Immanuel Laatzen will seinen Mitgliedern die Zeit in der Pandemie ein wenig versüßen – und was passt da besser, als zu zweit ein Stück Torte zu genießen. Genau dazu fordern Werner Läwen, Marianne Thiede, Klaus Schlüter und einige weitere mit einer süßen Aktion auf. Seit Anfang Februar bringen die Helfer an jedem Freitag und Sonnabend nacheinander allen Mitgliedern gratis ein Stück Torte an die Haustür.

Wie im Frühjahr 2020, als die Mitglieder danke einer Spende 120 Pizzen frei Haus erhielten, werden wieder nach und nach alle Laatzener Ortsteile abgefahren und auch in Hemmingen, Pattensen und im südlichen Bereich der Stadt Hannover sind die Helfer unterwegs. Bis Mitte März sollen auf diese Weise alle etwa 440 Vereinsmitglieder, die ein Stück Torte wünschen, ein solches erhalten.

„Die Idee ist, dass die Senioren einen Freund oder einen Bekannten dazu einladen, mit ihm gemeinsam das Stück Torte zu essen und ins Gespräch zu kommen“, sagt Vereinschef Läwen. Wegen Corona seien die Kontakte stark eingeschränkt. Mit der Lieferung will der Laatzener Verein den Senioren deshalb ein bisschen Freude nach Hause bringen. „Für eine gemütliche Kaffee-Stunde zu zweit!“, steht auf dem Etikett, das auf der Verpackung der Tortenstücke klebt.

Insgesamt 360 verpackte Tortenstücke bringt der Christliche Seniorenbund Immanuel Laatzen zu seinen Mitgliedern. Quelle: Daniel Junker

Mehrere Stunden sind Thiede, Läwen und Schlüter an den Verteiltagen unterwegs, um die gewünschten 360 Tortenstücke auszuliefern. Das Backwerk holen sie fertig verpackt beim Alt-Laatzener Café Karthaus ab, mit dem der Seniorenbund für die Aktion kooperiert. „Wir telefonieren natürlich alle Mitglieder ab und fragen, ob sie ein Stück Torte gebracht bekommen möchten“, so der Vereinsvorsitzende. Dies sei mit großem Aufwand verbunden. „Das Telefonieren dauert länger als die Auslieferung, weil man hin und wieder auch ein kurzes Gespräch führt“, sagt Läwen. Der Seniorenbund nehme den Aufwand aber gern auf sich, „denn wir bleiben dadurch mit unseren Mitgliedern in Kontakt.“ Die Resonanz sei hervorragend. Einige Mitglieder würden auf die Lieferung allerdings verzichten, weil sie keine Torte mögen oder keine Besuche wünschen, auch nicht an der Haustür.

Die Aktion wird mit Spendengeld finanziert, das ohne die Corona-Beschränkungen für Zuschüsse für Vereinsfahrten verwendet worden wäre, erläutert Thiede. 700 Euro setzt der Verein dafür ein.

„Lebensversicherung gekündigt“

Mit der Aktion unterstützt der Seniorenbund auch das Café Karthaus im Alt-Laatzener Kaufland-Center. „Wir haben seit November geschlossen, das ist jetzt bereits der fünfte Monat in Folge“, berichtet Inhaberin Bianca Karthaus. Von Mitte März bis Mitte Mai sei das Geschäft ebenfalls geschlossen gewesen. Das Café öffne derzeit lediglich freitags und sonnabends, um Vorbestellungen auszugeben. Wirtschaftlich sei dies keineswegs. „Wir leben von unserem Ersparten“, macht Christian Karthaus deutlich. Irgendwann seien auch diese aufgebraucht. „Ich habe gerade meine Lebensversicherung gekündigt, damit wir Finanzmittel für die nächsten Monate haben.“

Die Aktion des Seniorenbundes sei immerhin ein Tropfen auf dem heißen Stein, um über diese schwere Zeit hinwegzukommen.

Von Daniel Junker