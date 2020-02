Rethen

Kaum ein geologisches Gebilde wird in der schwarzen Musik so häufig besungen wie das Delta. Klar, meist ist es die Flussmündung des Mississippi, die Songwriter schwermütig werden lässt. Doch auch in der Leinemasch kann man den Blues fühlen – jedenfalls wenn Christoph Knop auftritt, der dem Leine-Delta-Blues am Donnerstag, 27. Februar, einen ganzen Abend widmet.

Knop ist in der Region unter anderem als musikalischer Partner von Kersten Flenter bei der Tom-Waits-Revue und als Musiker bei den La Mer Wilhelmsteiner Konzerten bekannt. Nun tritt er bei der AWO Rethen-Koldingen-Reden im Familienzentrum Rethen auf. Begleitet wird er von Stefan Amt an den Bluesharps und der Gitarre.

Das Leine-Delta: Von Laatzen bis Schwarmstedt

Der Blues sei seine musikalische Heimat, sagt Knop. Und da ihm kein anderer Name für seine Musik eingefallen sei, habe er sie eben Leine-Delta-Blues genannt – wobei sich das Delta von der hannoverschen Leinemasch bis zur Mündung der Aller oberhalb von Schwarmstedt erstrecke.

Musikalisch ist der Delta-Blues tatsächlich eine eigene Richtung – unabhängig davon, ob er nun südlich von Memphis, Tennessee oder der Lüneburger Heide gespielt wird. Er gilt als der bekannteste ländliche Blues und als der erste, der den Sologitarristen in den Vordergrund stellte: zunächst auf der akustischen Gitarre, später auch auf der elektrischen. Bekannte Vertreter waren Charley Patton und Mississippi John Hurt.

Christoph Knop ist Liedermacher, Musiker und Niedersachse: geboren in Neustadt am Rübenberge, wohnhaft in Hannover. Quelle: privat

Wie Knop den Delta-Blues interpretiert, und das als deutscher Nordstaatler, wird er im Rahmen des „satirisch-text-musikalischen Abend“ beantworten. Er selbst verspricht: „Beim Leine-Delta-Blues sind alle goldrichtig, die mehr über das Knutschen auf Waldwegkreuzungen oder heimatliche Trinkrituale wie das Schöntrinken erfahren möchten“.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Familienzentrum Rethen, Braunschweiger Straße 2d. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten um eine Spende.

Von Katharina Kutsche