Ingeln-Oesselse

Die Citipost hat neuerdings einen Briefkasten in Ingeln-Oesselse: In der vergangenen Woche hat der Briefdienstleister einen Kasten vor der Geschäftszeile an der Rotdornallee aufgestellt – direkt neben den Briefkasten der Deutschen Post. Geleert werden soll der Briefkasten voraussichtlich ab Mittwoch, 24. Juni, erläutert Citipost-Marketingleiterin Nina Rasche. Derzeit fehle lediglich das Briefkastenschild.

Der neue Service hat eine lange Vorgeschichte. So bemüht sich der Ingelner Michael Hammes bereits seit zwei Jahren um einen Standort in Ingeln-Oesselse – auch aus geschäftlichen Gründen: Für ihn als Architekten sei der Anbieter aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen eine interessante Alternative. Nachdem die Citipost sich längere Zeit vergeblich nach einem Standort umgesehen habe, habe er gemeinsam mit dem CDU-Ortsratspolitiker Andreas Aue den Eigentümer des Grundstücks Rotdornallee 6 überzeugen können. „Derzeit versuchen wir noch, einen Ladenbetrieber dort in der Nähe zu begeistern, dass er für die Citipost Briefmarken verkauft“, berichtet Hammes.

Anzeige

Das Unternehmen, das wie diese Zeitung zur Mediengruppe Madsack gehört, hat bislang noch keinen Briefkasten im Ortsteil. Geleert wird er montags bis freitags um 15.30 Uhr. Insgesamt verfügt die Citipost dann über 14 Briefkästen im Laatzener Stadtgebiet. Die nächstgelegene Verkaufsstelle für Briefmarken befindet sich in der Shell-Tankstellen an der B6 in Gleidingen.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Johannes Dorndorf