Am Erich-Kästner-Schulzentrum geht der Trend derzeit deutlich zum Unterricht in Raummodulen: Im Frühjahr 2020 wird die Containeranlage auf dem Sportplatz neben dem Hauptgebäude noch einmal deutlich wachsen. Insgesamt 82 Container will die Stadt dort im Frühjahr aufstellen lassen, um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden.

Hauptgrund für die Erweiterung ist die Verlängerung der Gymnasialzeit von acht auf neun Jahren (G8 zu G9). Der aktuell zwölfte Jahrgang ist der erste, der wieder nach einer Schulzeit von 13 Jahren Abitur machen wird. Deshalb wird es in diesem Schuljahr erstmals kein Abitur am Erich-Kästner-Gymnasium geben – und mithin ein kompletter Jahrgang länger an der Schule bleiben, sodass es ohne Erweiterung ab dem Sommer 2020 räumlich eng würde.

Zwölf neue Unterrichtsräume für beide Schulen

Die Stadtverwaltung plant, die Raummodule auf dem Ascheplatz neben der bestehenden Anlage aufzustellen – und zwar zweigeschossig. Einrichten will die Stadt dort zwölf Unterrichtsräume mit Fluren, Toilettenanlagen für Mädchen und Jungen, Lehrer- und Behindertentoiletten sowie einen Putzmittelraum. Zehn Klassenräume sollen dem Gymnasium, zwei der Oberschule zugeschlagen werden. Bislang sind dort 99 Raummodule mit 16 Unterrichtsräumen sowie Toiletten untergebracht.

Ursprünglich hatte die Stadt eine einstöckige Anlage vorgesehen. „Bei den Planungen für den Neubau des Erich-Kästner-Schulzentrums hat sich jedoch herausgestellt, dass mehr Platz für die Baustelleneinrichtungen benötigt wird als bisher angenommen“, teilt der für Finanzen zuständige Stadtrat Stefan Zeilinger mit. Um Platz zu sparen, wird nun ein Containerobergeschoss entstehen, dessen Aufstellung mit einer aufwendigen Befestigung des Untergrunds verbunden ist. Mehrkosten entstünden auch durch die Außentreppen und eine zusätzliche Notbeleuchtung.

Wanderklassen waren nicht zu vermeiden

Wegen der Verzögerung mussten die beiden Schulen noch einmal deutlich zusammenrücken. Denn eigentlich sollte die ersten Hälfte der Container schon im Sommer diese Jahres aufgestellt werden. „Wir sind sehr beengt, haben es aber organisatorisch in den Griff gekriegt“, sagt EKG-Leiterin Hella Kohl. In Jahrgang elf habe man Wanderklassen und die Nutzung von Fachräumen dafür allerdings nicht vermeiden können.

Die Bauarbeiten für die neue Anlage sollen im Frühjahr 2020 beginnen. Die Baustelle werde vom Schulgelände abgetrennt, es könne allerdings zu Beeinträchtigungen des Unterrichts durch Lärm kommen.

Sanierung der Grundschule entfällt

Unterm Strich soll die Einrichtung des Containerdorfs 938.000 Euro kosten, hinzu kommen allein im nächsten Jahr 255.000 Euro für die Miete. Ursprünglich war eine geringere Summe eingeplant. Um die Anlage rechtzeitig im Oktober ausschreiben zu können, widmet die Stadt Ausgaben um, die ursprünglich für die Sanierung der Grundschule Im Langen Feld vorgesehen waren. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass ein Neubau wirtschaftlicher ist, sodass die Sanierung entfällt.

Wie lange der Unterricht von Gymnasium und Oberschule ins Containerdorf ausgelagert wird, ist bislang noch unklar. „Das wird auch mit dem Bauablauf des Neubaus zusammenhängen“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Die derzeitigen Pläne sehen vor, dass der Vermieter das Containerdorf im Anschluss wieder abbaut und abtransportiert.

