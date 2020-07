Laatzen

Den Anfang hatte bereits Mitte März der Verein Rethen Rockt gemacht: Mitten in der Corona-Krise hatte er Dutzende Helfer organisiert. Binnen weniger Tage folgten mit Gleidinger hELFEN, Ingeln-Oesselse aktiv und der Einkaufshilfe Grasdorf drei weitere Gruppen in Laatzens verschiedenen Ortsteilen, die ähnliche Dienste für Menschen anboten, die nicht mehr vor die Tür gehen wollten und konnten – von einfachen Einkäufen über Spezialbesorgungen und einem Gassi-Service bis zu freundlichen Gesprächen am Telefon.

Nun legen die Initiativen ihre Angebote auf Eis. „Da wir derzeit keine Einkaufs- und Hilfeanfragen mehr bekommen und weitere Lockerungen in Aussicht stehen, haben wir uns dazu entschlossen, den Einkaufsservice vorerst einzustellen“, schreiben die vier Gruppen in einer gemeinsamen Erklärung. Sie wollen allerdings flexibel auf die weitere Entwicklung reagieren. „Sollte es eine zweite Welle geben, wird der Service umgehend wieder hochgefahren und steht jeder Bürgerin und jedem Bürger wieder kostenlos zur Verfügung“, heißt es.

Anzeige

Initiatoren danken den 150 Helfern

In der Erklärung bedanken sich die Initiatoren bei den rund 150 Freiwilligen, die die Initiativen in ihrer Freizeit unterstützt haben. Hilfe habe man auch von verschiedenen Unternehmen erhalten – von Einkaufsmärkten über Apotheken bis hin zum Bäcker, einer Druckerei und einer Schneiderei.

Weitere HAZ+ Artikel

Insgesamt sei Betroffenen in 190 Fällen geholfen worden. Tatsächlich seien es wohl viel mehr gewesen, sagt der Rethen-Rockt-Vorsitzende Holger Schreiber. Denn einige Helfer hätten sich mit den Betroffenen direkt ausgetauscht. „Daraus haben sich Freundschaften ergeben“, manche würden sich weiterhin zum Kaffee besuchen oder gemeinsam spazieren gehen. Die Zeit habe aber auch gezeigt: „Wir haben sehr viele alte Menschen unter uns, die keinen wirklichen Ansprechpartner haben.“ Etwa die Hälfte der Anrufer hätte vor allem Redebedarf gehabt. „Wenn man es genau nimmt, sind diese Menschen das ganze Jahr über hilfebedürftig.“

Relativ wenig Bedarf in Ingeln-Oesselse

In Ingeln-Oesselse sei die Nachfrage nach Unterstützung im Doppeldorf relativ gering gewesen, berichtet Marc Gronenberg, Mitbegründer der Gruppe Ingeln-Oesselse aktiv. „Wir haben in Ingeln-Oesselse zwar viele alte Menschen, aber die meisten haben Kinder im Ort.“ Die knapp 45 Helfer seien auf rund 40 Einsätze gekommen. „Wir hatten mehr Kleinigkeiten; hier ein Einkauf, da die Bitte, ein Rezept abzuholen.“ Ein Ehepaar etwa habe darum gebeten, Spaziergänge zu begleiten. Im Ort könnte sich aus der Corona-Hilfe noch mehr entwickeln. „Wir werden definitiv weitermachen“, kündigt Gronenberg an, nennt aber noch keine Details.

Für eine eventuelle zweite Corona-Welle bleiben die Initiativen gerüstet, deshalb sollen die Daten der Helfer vorerst gespeichert bleiben. „Bei Abklingen der Pandemie werden sie spurlos gelöscht“, kündigen die vier Initiativen an. „Helfer, die vorab ihre Daten gelöscht haben möchten, werden gebeten, sich mit dem für ihren Ortsteil zuständigen Verein oder der Institution in Verbindung zu setzen.“

Seniorenbund hält an Sorgentelefon fest

Der Christliche Seniorenbund Immanuel hatte in Alt-Laatzen ebenfalls Unterstützung angeboten und dies mit einem Sorgentelefon verbunden. „Die Einkaufshilfe wurde wenig nachgefragt, wir haben fünf- oder sechsmal Hilfe geleistet“, berichtet der Initiator Werner Läwen. Bewährt habe sich hingegen das Sorgentelefon, durch das der Verein auf zahlreiche Härtefälle aufmerksam geworden sei. Es bleibe weiter unter Telefon (0511) 879 1650 sowie (0511) 876200 geschaltet.

Von Johannes Dorndorf