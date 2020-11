Laatzen-Mitte

Die Corona-Pandemie führt nun auch zu Einschränkungen an der Grundschule Pestalozzistraße in Laatzen. Nach Angaben der Landesschulbehörde müssen 109 Schüler dem Präsenzunterricht fernbleiben. Wie viele Infektionen es an der Schule gibt und wie viele Klassen geschlossen wurden, konnte die Behörde am Montag nicht mitteilen.

Nach Auskunft der Landesschulbehörde ist die Schule am Montag ins Szenario B gewechselt, bei dem die Klassen halbiert und abwechselnd in der Schule und zu Hause unterrichtet werden. Die Regelung gilt bis einschließlich Freitag, 20. November. In der Zeit von 8 bis 13 Uhr wird eine Notgruppenbetreuung für Familien angeboten, bei denen mindestens ein Elternteil in systemrelevanten Berufen arbeitet oder bei denen es zu besonderen Härten kommt.

Weiterer Corona-Fall an der Albert-Einstein-Schule

Auch an der Albert-Einstein-Schule ( AES) gibt es einen weiteren Corona-Fall: Nach Auskunft von Schulleiter Christian Augustin wurde eine Schülerin des neunten Jahrgangs positiv getestet, sodass nun insgesamt 70 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne seien. Da die Schülerin an keinem klassenübergreifenden Unterricht teilgenommen habe, sei die Zahl der zusätzlich unter Quarantäne stehenden Fälle überschaubar. Bereits am Dienstag vergangener Woche war die Schule ins Szenario B gewechselt, nachdem ein Covid-19-Fall im sechsten Jahrgang bekannt geworden war.

Mit der neuen Infektion verlängert sich das Szenario B an der AES nun bis Freitag, 20. November. Wegen Corona halbierte Klassen gibt es in Laatzen aktuell auch an der Erich-Kästner-Oberschule, am Erich-Kästner-Gymnasium sowie an der Grundschule Ingeln-Oesselse.

Von Johannes Dorndorf