Laatzen

„Jetzt haben auch wir unseren ersten Fall“, meldete Christian Augustin am späten Freitagnachmittag. Zuvor hatte der Schulleiter der Albert-Einstein-Schule bereits etwa 60 Telefonate mit Eltern und Lehrern geführt. Eine Schülerin des 7. Jahrgangs hatte sich am Montag unwohl gefühlt und war daraufhin zum Arzt gegangen, der gleich einen Corona-Test durchführte. Am Freitagmittag informierten die Eltern die Schule: Der Test war positiv.

Warten auf die Tests in der kommenden Woche

„Zum Glück wusste die Schülerin genau, neben wem sie am Montag gesessen hatte“, berichtet Augustin. Nur ein Kurs des 7. Jahrgangs sei betroffen, 47 Schüler und drei Lehrer seien nun in Quarantäne. „Das Gesundheitsamt hat schnell reagiert“, so der Schulleiter. Jetzt warte man auf die Durchführung der Tests in der kommenden Woche.

Bis dahin laufe der Unterricht digital weiter. „Wir haben unseren eigenen Videoserver und nutzen IServ“, sagt Augustin. Anfang der Woche wolle man entscheiden, ob in einzelnen Kursen Kameras und Mikrofone aufgebaut würden, um die Schüler zu Hause am Unterricht im Klassenzimmer teilhaben zu lassen.

Von Sarah Istrefaj