Entweder sind die Menschen bereits so diszipliniert, dass sie Abstand zueinander halten und die Erlasse sowie Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie berücksichtigen – oder aber sie haben sich von den für die Feiertage angekündigten verstärkten Kontrollen dazu bringen lassen. In jedem Fall zieht die Laatzener Polizei ein positives Fazit der vergangenen Tage.

Von Karfreitag an hätten im Durchschnitt und über den Tag verteilt jeweils nur zehn Ermahnungen gegen Bürger ausgesprochen werden müssen, teilte das Kommissariat auf Nachfrage mit. Besonders am Wiesendachhaus, dem Ausflugslokal in der Leinemasch, das seit Freitag und bis auf Weiteres wieder täglich ab 12 Uhr für den Außer-Haus-Verkauf öffnen darf, sei bei schönem Wetter am Wochenende viel los gewesen. Dort wurde unter anderem gepicknickt, Fuß- und Federball gespielt, hieß es. Verschiedentlich habe über die Konsequenzen aufgeklärt werden müssen, so die Polizei. Verwarnungen waren aber nirgendwo im Stadtgebiet fällig.

