Laatzen

Die Corona-Teststelle Laatzen hat wegen der steigenden Nachfrage ihre Öffnungszeiten abermals erweitert. Die Einrichtung im Gebäude an der Würzburger Straße 13 ist nun montags bis donnerstags von 8 bis 11 und von 16 bis 19 Uhr geöffnet, freitags von 8 bis 11 und von 15 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr.

Die Ausweitung der Zeiten hängt auch mit den Folgen der nationalen Teststrategie der Bundesregierung zusammen. So können Pflegeheime und Krankenhäuser Antigen-Schnelltests nutzen, um nicht nur Personal, Bewohner und Patienten regelmäßig zu überprüfen, sondern auch Besucher. Dies muss nach Angaben von Janosch Katt vom Orthozentrum nicht in den jeweiligen Einrichtungen geschehen, sondern ist auch in der Teststelle möglich.

Tests auch an Weihnachten möglich

Für die genannten Personengruppen, aber auch für medizinisches Personal wie Physiotherapeuten und Logopäden, die Kontakt mit Patienten hätten, würden die Kosten erstattet. Vor Ort fielen dann keine Gebühren an. Zuvor müssten die Testpersonen entsprechende Angaben machen, die archiviert werden. „Wir haben eine Dokumentationspflicht, der wir nachkommen müssen“, sagt Katt.

Auch während der Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren hat die Teststelle geöffnet. Vom 24. bis 26. Dezember sowie vom 28. bis 31. Dezember sind Tests in der Zeit von 9 bis 12 Uhr möglich. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt die Einrichtung inzwischen eine telefonische Anmeldung unter Telefon (0171) 3333416 oder per E-Mail an coronatest.laatzen@gmail.de. Es seien aber auch weiterhin Tests ohne Anmeldung möglich, so Katt. Angeboten werden sowohl Antigen-Schnelltests als auch die zuverlässigeren PCR-Tests.

Von Johannes Dorndorf