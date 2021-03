Rethen

Der Verein „Rethen rockt“ hat in Zusammenarbeit mit der Adler-Apotheke am Freitag erstmals Corona-Schnelltests im Familienzentrum angeboten. Zu der Premiere kamen mehr als 80 Menschen aus Rethen und Umgebung, um sich testen zu lassen. Angeschoben hatte die Aktion der Rethener Apotheker Tobias Münkner, der auch schon in seiner Adler-Apotheke testet und die Testaktion im Gemeindehaus der St.-Gertruden-Kirchengemeinde ins Leben gerufen hat.

„Als er uns fragte, ob wir im Familienzentrum eine Teststation aufbauen wollen, haben wir sofort zugesagt“, sagt der Vereinsvorsitzende Bullo Schreiber. Auch die Stadt habe schnell reagiert. „Quasi über Nacht hat sie unser Hygiene-Konzept geprüft und freigegeben.“

Die zahnmedizinische Verwaltungsassistentin und Rethen-Rockerin Astrid Möller (links) testet Anna-Lena Krestel aus Rethen auf Corona. Quelle: Stephanie Zerm

Verein „Rethen rockt“ richtet Teststation ein

Insgesamt 22 Vereinsmitglieder haben die Teststation dann am Freitagmittag eingerichtet. Um zu vermeiden, dass sich zu viele Menschen begegnen, haben sie feste Laufwege mit einer Einbahnstraßen-Regelung festgelegt. Außerdem muss jeder Besucher von draußen durch ein Fenster Angaben dazu machen, ob er Corona-Symptome hat. „Wer eines zeigt, wie Fieber oder Geschmacksverlust, darf nicht rein“, sagt Schreiber.

Der Verein Rethen rockt hat das Familienzentrum zur Corona-Teststation umgebaut. Quelle: Stephanie Zerm

Die PoC-Antigen-Schnelltests auf Sars-CoV-2 werden dann an jeweils zwei Stationen von medizinischem Personal gemacht. „Wir haben mehrere Krankenschwestern und Zahnarzthelferinnen im Verein, die für die Tests geschult sind“, sagt der Vereinsvorsitzende. Zusätzlich helfen jeweils sechs Rethen-Rocker beim Ablauf wie bei der Datenerfassung und Ergebnisübermittlung. Auch sie wurden vorab getestet.

Angebot kommt gut an

Bei den Besuchern kam die Aktion gut an. „Das Angebot ist super“, sagte Kerstin Menschel erfreut. Sie war mit ihrem Ehemann aus Schliekum ins Testzentrum gekommen. „Wenn es mehr Tests gibt, können wir hoffentlich wieder mehr Freiheiten genießen.“

Auf die Ergebnisse haben die Besucher draußen gewartet. Nach 15 Minuten bimmelte jeweils eine Eieruhr, wenn das Testergebnis vorlag. „Bei einem positiven Ergebnis müssen die Getesteten in Quarantäne und einen PCR-Test machen“, sagt Schreiber. Außerdem melde der Verein das Ergebnis dem Gesundheitsamt. Am Freitag war das jedoch nicht nötig. Alle getesteten Personen hatten ein negativen Ergebnis.

Wenn nach 15 Minuten die Eieruhr summt, liegt das Testergebnis vor. Quelle: Stephanie Zerm

Das sind die Öffnungszeiten der Teststation

Die kostenlosen Schnelltests bietet der Verein „Rethen rockt“ künftig freitags von 15 bis 20 Uhr im Familienzentrum an der Braunschweiger Straße an, Feiertage ausgenommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von Stephanie Zerm