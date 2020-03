Laatzen-Mitte

Die Ausbreitung des Coronavirus hat zu ersten Absagen von Veranstaltungen in Laatzen geführt. Das Seniorenpflegeheim Victor’s Residenz hat eine eigentlich für Dienstag geplante Knigge-Schulung zu Benimmregeln, die sich auch an externe Besucher richtete, abgesagt. „Wir wollen vermeiden, große Menschenaufläufe im Haus zu haben“, begründet Sebastian Zimmermann, Assistent des Direktors, die Entscheidung. Die Bewohner seien besonders gefährdet, falls jemand erkrankt. Der Kurs werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Besucher sollen „nicht ganz so oft“ kommen

Auch beim übrigen Programm hält sich die Einrichtung mehr zurück als sonst. Die regulären Besuche von Kindergarten- und Schulgruppen würden bis auf weiteres vermieden, auch der wöchentliche Obstmarkt in der Markthalle von Victor’s Residenz falle aus. Ausnahme sei das (öffentliche) Konzert mit dem Tenor Tadeusz Galcuk am Mittwoch, 4. März, ab 19 Uhr, das vom Foyer in den Saal verlegt wurde. Man wolle den Bewohnern nicht alle Veranstaltungen nehmen, so Direktor Adrian Grandt.

Die Bewohner der Appartements, die mobiler sind als diejenigen im Pflegebereich, seien zudem darum gebeten worden, die große Halle möglichst zu meiden und ihre Angehörigen zu bitten, „vielleicht nicht ganz so häufig zu Besuch zu kommen“, sagt Zimmermann. Besucher sind weiterhin willkommen, werden aber im Eingangsbereich dringend dazu angehalten, ihre Hände zu desinfizieren.

Besondere Vorsicht in Altenheimen und Klinikum

Auch in den anderen Laatzener Einrichtungen herrscht erhöhte Vorsicht. So stehen auch beim Seniorenzentrum Mozartpark im Schubertweg Desinfektionsmittelspender am Eingang und in den Wohnbereichen bereit. Im ganzen Haus gebe es Aushänge zur richtigen Handhygiene und zu anderen Vorkehrungen. „Besucher sind weiterhin erwünscht“, sagt Hannes Schiefelbein, Leiter des Sozialen Dienstes. Sie würden aber gebeten, sich an die Vorsichtsmaßnahmen zu halten. Als nächste größere Veranstaltung sei für den 4. April ein Ostermarkt geplant. Ob er stattfindet, hänge von der weiteren Entwicklung ab.

Das Klinikum Agnes Karll hatte bereits vor einigen Tagen an Angehörige und Freunde von Patienten appelliert, Besuche „auf ein Mindestmaß zu reduzieren, um unnötige Risiken für schwer kranke und teilweise immunsupprimierte Menschen zu vermeiden“, wie es in einer offiziellen Erklärung heißt. „Falls ein Besuch im Krankenhaus unbedingt nötig sein sollte, müssen beim Betreten des Hauses in jedem Fall die Hände mit den dort bereits stehenden Desinfektionsmitteln bereinigt werden“, teilt das Klinikum mit.

Von Johannes Dorndorf