Die Orgel klingt getragen, das Kirchenlied ist besinnlich: „Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr Höre meine Klage.“ Es ist ein Gottesdienst, der etwas an die Geisterspiele im Fußball erinnert: Das Bistum Hildesheim hat kurzfristig entschieden, dass wegen der Corona-Gefahr keine öffentlichen Messen mehr gefeiert werden dürfen. Auch in der katholischen St.-Oliver-Kirche in Laatzen müssen die Gläubigen außen vor bleiben. Weihbischof Nikolaus Schwerdtfeger und Pfarrer Thomas Berkefeld feierten den Gottesdienst am Sonntagvormittag stellvertretend für die ganze Gemeinde mit wenigen Helfern – doch zugleich waren viele dabei, denn die Messe wurde live im Internet übertragen.

„Es hat etwas Unwirkliches, heute in der fast leeren St.-Oliver-Kirche die Messe zu feiern“, sagte Schwerdtfeger. Die Leere sei wie ein Spiegelbild der gegenwärtigen Situation. Derzeit sei es jedoch besonders wichtig, zu beten und miteinander verbunden zu bleiben. „Das größte Risiko ist nicht das Coronavirus, viel größer ist die Gefahr, dass jeder nur noch an sich selbst denkt.“

Gottesdienst wird im Internet übertragen

Seit Jahren gibt es in St. Oliver das Kirchenradio: Besonders ältere Gläubige können Gottesdienste live im Internet über die Website der Gemeinde verfolgen. Eigentlich ist die Teilnehmerzahl auf 75 Zuhörer begrenzt, am Sonntag konnten nicht alle Interessenten sich einloggen. „Wir arbeiten daran, dass wir bis spätestens nächsten Sonntag das Angebot optimieren“, heißt es auf der Seite. Dann soll es auch eine Videoübertragung geben.

In der Messe beteten die wenigen Gläubigen für alle Menschen, die in Quarantäne sind, für die Familien, die ihr Leben nun neu regeln müssen, und für alle, die um ihre Arbeitsplätze bangen. „Dies ist ein sehr schwerer Moment“, sagte Pfarrer Berkefeld auch im Blick auf die Gottesdienstabsagen. „Nun schütze uns alle Gott und bewahre uns vor schwerem Unheil.“

Liveübertragungen von Messen aus St. Oliver soll es neben dem Sonntagsgottesdienst um 11 Uhr künftig auch dienstags um 8.30 Uhr, mittwochs um 18.30 Uhr, donnerstags um 8.30 Uhr, freitags um 18.30 Uhr und sonnabends um 18.30 Uhr geben.

