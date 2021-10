Laatzen-Mitte

Der Andrang ist zwar nicht ganz so groß gewesen wie bei der zweitätigen Sonderblutspende im Sommer. Gleichwohl zieht Florian Hentschel als stellvertretender Leiter der DRK Bereitschaft Laatzen nach dem ersten Tag im Leine-Center eine positive Bilanz. 74 Frauen und Männer sind am Donnerstag in den provisorischen Blutspendesaal im Obergeschoss des Einkaufszentrums gekommen. Darunter waren auch neun Erstspender.

Trotz der Pandemie sowie den Ferien sei dies ein zufriedenstellendes Ergebnis, sagte Hentschel. Am Freitag, 22. Oktober, wird die Aktion fortgesetzt. Wie am Vortag steht das Team dann von 13 bis 19 Uhr in den Räume des früheren Sportsfreund zwischen Expert und H&M bereit. Um 14 Uhr wollen dort Laatzens Bürgermeister Jürgen Köhne sowie Centermanagerin Sandra Moore vorbeikommen und Blut spenden.

Von Astrid Köhler