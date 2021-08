Ingeln-Oesselse

„Ich wusste immer, dass ich etwas mit Kindern machen will“, sagt die langjährige Kita-Leiterin Heike Holstein, „das ist mir in die Wiege gelegt“. Schon als Fünfjährige kümmerte sich die Lehrertochter aus Koldingen um jüngere Jungen und Mädchen. Als Jugendliche unterschrieb sie ihren ersten Vertrag beim DRK für ein Vorpraktikum. Nach der Ausbildung zur Erzieherin sowie 14 Jahren bei der Rappelkiste in Pattensen erfuhr sie schließlich 1995 bei der Arbeit von einem wegweisenden Anruf.

„Ich habe mich nicht für den Job beworben“, betont die heute 64-Jährige. Vielmehr erhielt ihre damalige Chefin in Pattensen die Anfrage aus Ingeln-Oesselse, ob nicht eine Heike Holstein in der Einrichtung arbeite und Leiterin der gerade neu entstehenden DRK-Kita werden wollte. Eine Woche später schon war sie da. Die Nachfrage war kein Zufall, hatte Holstein doch von 1978 bis 1993 mit ihrem Mann Rainer und Tochter Imke auf einem Resthof an der Hauptstraße in Ingeln gelebt. „Die kannten mich alle im Ort.“ Holstein war im Kegelclub, hatte Pferde und einen großen Bekanntenkreis.

Als sie 1995 nach Ingeln-Oesselse zurückkam, diesmal beruflich, wurde bei der Kita gerade Richtfest gefeiert. Die ersten Kinder wurden daher noch nicht am Barmklagesweg, sondern übergangsweise in der Alten Schule in Ingeln betreut. 1996 ging es am neuen Standort los. „Wir haben am 1. März mit 50 Betreuungsplätzen angefangen“, erinnert sich Holstein. Ein Vierteljahrhundert später hat die Einrichtung ihre Platzzahl mit 170 mehr als verdreifacht. „Die Kita ist mein zweites Zuhause geworden.“

Auf welche Erfahrung sie in der Zeit am ehesten hätte verzichtet können? „Die ganze Bürokratie“, sagt Holstein lachend. „Die Arbeit heute kann man nicht mit früher vergleichen, ich will auch nicht sagen, dass es besser war. Aber es war einfacher.“ Jeder Beruf bringe mit der Zeit Veränderung mit sich, in der Kita müsse aber inzwischen sehr viel dokumentiert werden.

Holstein: „Ein ,geht nicht‘, gibt’s nicht“

Sie sei ein grundpositiver Mensch und habe das Motto „Ein ,geht nicht‘, gibt’s nicht“. Ob in der Elternarbeit, im Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen oder Kindern, sie sei immer auf der Suche nach guten Lösungen für beide Seiten gewesen. Das sei eigentlich auch immer gelungen. Und wenn es in den Jahrzehnten auch einmal schwierigere Phasen und Herausforderungen gab, war ihr Team zur Seite. Wechsel gab es kaum. Nicht wenige sind seit Jahrzehnten dabei und sogar einstige Kindergartenkinder haben den Erzieherberuf gewählt und arbeiten nun in ihrer einstigen Betreuungsstätte, wie Sarah Kregel und Lukas Krause, erzählt Holstein. Auch ihre Nachfolgerin Melanie Köhler kennt und schätzt sie schon seit 20 Jahren.

„Ich gebe den Job gern ab, weil ich weiß, dass es in meinem Sinne weitergeht, geprägt mit vielen neuen Ideen“, sagt die langjährige Leiterin. „Nach 25 Jahren muss aber auch mal neuer Wind reinkommen.“ Auf die Zeit als Rentnerin freue sie sich. Nun hat sie Zeit für ihren kleinen Hund, fürs Reiten und als neue Besitzerin eines Campingwagens die Chance, mit ihrem Mann herumzutingeln. Das erste Ziel ist der Gardasee. Und wenn ihr wider Erwarten in der Stadtwohnung in Hildesheim doch einmal die Decke auf den Kopf fallen sollte, dann weiß sie. wo sie immer willkommen ist: in ihrem zweiten Zuhause in Ingeln-Oesselse.

