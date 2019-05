Ingeln-Oesselse

Wegen Gasgeruchs ist die DRK-Kindertagesstätte am Barmklagesweg in Ingeln-Oesselse am Freitagmittag evakuiert worden. Mitarbeiter alarmierten kurz nach 13 Uhr die Feuerwehr, nachdem der ungewöhnliche Geruch in einem Heizungsraum des Gebäudes aufgefallen war.

Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Erzieherinnen bereits alle 65 Jungen und Mädchen ins Freie geführt. Unter Atemschutz drangen die Einsatzkräfte in den Heizungsraum ein, der im ersten Obergeschoss liegt. „Außer etwas faulem Geruch konnten die Spezialisten nichts feststellen“, sagt Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Auch die Messgeräte zeigten kein ausströmendes Gas an. Gegen 13.30 Uhr gab Einsatzleiter Franz Bezdiak Entwarnung, alle Jungen und Mädchen konnten in die Räume zurückkehren.

Obwohl allein die Feuerwehr – neben Polizei und DRK – mit 25 Helfern vor Ort war, bekamen die Kinder von der Dimension des Einsatzes anscheinend kaum etwas mit: „Einige Kinder buddelten im Sand, teilweise hatten die Erzieherinnen die Kinder auch auf dem Arm und saßen geschützt auf einer Bank“, berichtet Senft. Dies habe – neben dem offenbar beruhigenden Einwirken der Erzieher – wohl auch daran gelegen, dass die fünf eingesetzten Feuerwehrfahrzeuge von dort aus nicht zu sehen waren. Der Grund für den üblen Geruch ist nicht bekannt. „Vielleicht war wirklich etwas faul“, sagt der Feuerwehrsprecher.

Beim Gasalarm in der DRK-Kita in Ingeln-Oesselse sind 25 Feuerwehrleute im Einsatz. Quelle: Gerald Senft

Von Johannes Dorndorf