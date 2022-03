Laatzen-Mitte

Eigentlich hatte die Stadt gehofft, Kriegsflüchtlinge nur kurzzeitig und in Ausnahmefällen in der Sporthalle auf dem Gelände der Albert-Einstein-Schule unterbringen zu müssen, ehe diese geeignetere Unterkünfte beziehen. Nun jedoch könnte die Dreifeldhalle über einen längeren Zeitraum zu einer Bleibe für Geflüchtete werden. Mutmaßlich am Dienstag sollen dort Zelte aufgebaut werden.

Die Zelte sollen ein Mindestmaß an Privatsphäre sicherstellen. Zuletzt waren auf Zweidrittel der Fläche einfache Feldbetten aufgebaut – insgesamt 200. Mit der ersten, kurzfristigen Belegung am 11. März waren 60 Menschen dort für einige Tage in die Passivsporthalle gezogen, zumeist Frauen mit Kindern. Vergangenen Dienstag verließ die letzte Familie die Halle.

Wie Stadtsprecherin Anke Weisbrich am Montag mitteilte, sollten künftig nur noch die Hälfte der Feldbetten, etwa 100, in der Halle verbleiben, um Platz zu schaffen. Die Zelte, die offenbar derzeit außerhalb der Region Hannover bereitliegen und noch geholt werden müssen, dienten auch dem Zweck einer „längerfristigen Unterbringung“. Verantwortlich für die Betreuung der Menschen in der Halle sei weiterhin das DRK Region Hannover.

Haben Mitte März 200 Feldbetten für Geflüchtete aus der Ukraine auf: Helfer der Laatzener Feuerwehr und des DRK in der Passivsporthalle der Albert-Einstein-Schule. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

Wann genau die nächsten Kriegsflüchtlinge in der Sporthalle provisorischen Unterschlupf finden, dazu konnte die Stadtsprecherin am Montag keine genauen Angaben machen. Angesichts der sich auch innerhalb eines Tages schnell ändernden Lage sei nicht auszuschließen, dass die nächsten Menschen vor den Zelten ankämen.

Städtische Unterkünfte sind voll

Die städtischen Unterkünfte in Laatzen sind inzwischen alle voll belegt. Laut Stadtsprecherin sind dort auch 78 Kriegsflüchtlinge untergekommen. 41 weitere hätten in private Unterkünfte vermittelt werden können. Die Zahl jener, die für sich und teilweise ihre Kinder sogenannte Asyl-Leistungen beantragt und genehmigt bekommen haben, umfasst nun 67 Fälle und insgesamt 119 Personen.

Um die Anmeldung für geflüchtete Ukrainer in Laatzen zu vereinfachen, hat die Stadt im Raum 502 des Rathauses eine Außenstelle des Bürgerbüros eingerichtet. Dort kümmerten sich Verwaltungsfachkräfte ausschließlich um die Geflüchteten, sagte Weisbrich.