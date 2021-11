Laatzen-Mitte

Wie verhalte ich mich bei einem Notfall? Wen rufe ich an, wenn jemand verletzt ist? Wie verarzte ich kleine Wunden? Antworten auf diese Fragen erhalten 15 Schüler der Grundschule Pestalozzistraße jetzt erstmalig in einer Erste-Hilfe-AG. Dabei können die Acht- bis Zehnjährigen jeden Mittwochnachmittag in der Junior-Retter-AG von echten Profis lernen. Denn die AG wird vom DRK Laatzen angeboten und von Sandra Käker von der DRK-Bereitschaft geleitet.

Als Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule bot die Mutter zweier Kinder an, gemeinsam mit dem DRK Laatzen eine Erste-Hilfe-AG ins Leben zu rufen. „Das haben wir dankend angenommen“, sagt Schulleiter Axel Paulig und betont: „Es ist sehr sinnvoll, wenn Kinder schon in der Grundschule erste Erfahrungen mit dem Thema machen.“ Vor allem sei es wichtig, ihnen die Angst zu nehmen, im Notfall Hilfe zu holen.

Die 15 Dritt- und Viertklässler und Schulleiter Axel Paulig freuen sich über die Sanitätstasche, die Elina Hentschel und Sandra Käker vom DRK Laatzen mitgebracht haben. Quelle: Stephanie Zerm

„Wir wollen Menschen retten“

Begonnen hatte die Junior-Retter-AG bereits 2019, doch sie musste wegen der Corona-Pandemie unterbrochen werden. Seit September wird das Angebot nun fortgesetzt – und kommt bei den Kindern gut an. „Wir wollen Menschen retten“, sagt die achtjährige Rozheen und die zehnjährige Nicole ergänzt: „Ich finde es gut, dass wir die Grundlagen für Erste-Hilfe lernen, weil wir dann schnell helfen können, wenn etwas passiert.“ Bislang haben die Kinder neben dem richtigen Verhalten auf dem Schulweg und Zuhause bereits alle Schritte der Rettungskette kennengelernt und erfahren, wie sie kleinere Wunden, Verbrennungen und Nasenbluten erstversorgen und bewusstlose Menschen in die stabile Seitenlage bringen können.

Der Andrang ist groß, als die DRK-Sanitäterinnen Sandra Käker (Mitte) und Elina Hentschel sowie Schulleiter Axel Paulig den Kindern zeigen, was alles in dem Sanitätsrucksack ist. Quelle: Stephanie Zerm

Herz-Druck-Massage üben sie noch nicht

Überfordert werden sollen die Junior-Retter jedoch nicht. Daher gibt es auch Grenzen. „Eine Herzdruck-Massage zeigen wir ihnen nicht, weil das für sie eine zu große Verantwortung wäre“ , sagt Käker. Stattdessen sollen sie noch die Laatzener Feuerwehr und die Kontaktbeamten der Polizei kennenlernen, um zu wissen, dass sie sie jederzeit ansprechen können.

Tröste-Teddy darf in Sanitätstasche nicht fehlen

Um die Schüler zu motivieren, hat das DRK ihnen jetzt einen Sanitätsrucksack überreicht. Dieser enthält neben einem Tröste-Teddy, den verletzte Kinder bekommen, zahlreiche Pflaster, Verbände und Kompressen.

Der Tröste-Teddy darf im Sanitätsrucksack nicht fehlen. Quelle: Stephanie Zerm

Gestiftet wurde er von der Firma Hansaplast, die gemeinsam mit dem DRK und dem Jugendrotkreuz Kinder frühzeitig an das Thema Erste-Hilfe heranführen will und auch die Junior-Retter-AG fördert. „Mit dem Projekt wollen wir die natürliche, noch unbefangene Hilfsbereitschaft der Kinder aus den 3. und 4. Klassen nutzen und so auch die Kleinsten zum Helfen ermutigen“, sagt DRK-Pressesprecher Florian Hentschel. Erste Hilfe mache Spaß, vermittele Erfolgserlebnisse und stärke das Selbstbewusstsein sowie die Handlungskompetenz der Kinder. Das Angebot, das es bislang ausschließlich an der Grundschule Pestalozzistraße gibt, würde das DRK Laatzen gern auch für andere Schulen anbieten, sagt Hentschel:. „Wenn Interesse besteht, können sie sich bei uns melden.“

Von Stephanie Zerm