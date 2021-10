Ingeln-Oesselse

Anlässlich des Welthospiztages veranstaltet das DRK am Sonnabend, 9. Oktober, in der Begegnungsstätte an der Dorfbrunnenstraße 19 auf dem Stümpelhof ein buntes Programm. Von 14 bis 17 Uhr gibt es dort Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Außerdem können sich Besucher über Themen wie „Palliativ – Ein Begriff mit viele Facetten“, „Hospiz – Ambulante und stationäre Begleitung“, die „Befähigung zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter“ und „Seelsorge – Angebote der Kirchengemeinde“ informieren. Um 15.30 Uhr singt dann der Kirchenchor „Cantiamo“ auf dem Gelände. Es gilt die 3-G-Regel. Dabei müssen Besucher nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.

Den Hospiztag in Deutschland hat der Deutsche Hospiz- und Palliativverband im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Er wird heute in enger Anbindung an den Internationalen Welthospiztag begangen und will vor dem Hintergrund der Debatte um Suizidbeihilfe die Möglichkeiten zur würdigen Begleitung Schwerstkranker und Sterbender aufzeigen, gemäß dem Leitsatz „Leben! Bis zum Schluss.“

Das diesjährige Motto des internationalen Welthospiztages lautet „Leave no one behind“ und ist mit der Forderung verbunden, allen Menschen Zugang zu palliativer Versorgung zu ermöglichen.

Von Stephanie Zerm und Astrid Köhler