Alt-Laatzen

Zur immer größer werdenden Gruppe jener, die Corona-Schutzimpfungen verabreichen, gehört ab sofort auch die DRK-Bereitschaft Laatzen. Im Auftrag der Region hat diese ein mobiles Team zusammengestellt, das erstmals am Sonnabend, 15. Januar, von 11 bis 17 Uhr in der Wache an der Nürnberger Straße die Vakzine von Biontech und Moderna impfen wird. Diese sind für Menschen ab zwölf Jahren vorgesehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sechs Ehrenamtliche seien ebenso wie ein Arzt der Region an der Aktion beteiligt, teilte der stellvertretende Leiter der DRK-Bereitschaft Laatzen, Florian Hentschel, mit. Sie alle gehören qua Ausbildung oder Beruf zu den Impfberechtigten, die auf einer Liste des Landes Niedersachsen aufgeführt sind. Darunter sind Ärzte, Rettungsassistenten, Notfallsanitäter, Fachpflegekräfte und Medizinische Fachangestellte.

Um den Ablauf zu beschleunigen, sollten Impfwillige den Aufklärungs- und Anamnesebogen idealerweise ausgefüllt mitbringen. Dieser ist auf der Internetseite des Robert-Koch-Institutes www.rki.de erhältlich, liegt aber auch vor Ort aus.

Drei weitere Termine im Januar und Februar

Zusätzlich zu dem Termin am Sonnabend bietet die DRK-Bereitschaft als mobiles Impfteam der Region noch drei weitere Gelegenheiten für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen an. Der nächste Termin ist am Sonnabend, 29. Januar, von 11 bis 17 Uhr in der DRK-Wache. Zudem gibt es im Februar zwei Feierabendtermine an der Nürnberger Straße 5: am Dienstag, 8. Februar, und am Donnerstag, 17. Februar. Geimpft wird jeweils von 17 bis 21 Uhr. „Die Angebote sollen sich besonders an Berufstätige richten“, sagte Hentschel. Grundsätzlich sei aber jeder bei den Terminen willkommen.

Von Astrid Köhler