Laatzen-Mitte

Die bisherige Rekordmarke von 125 Blutspendern in Laatzen ist geknackt. Zu dem Sondertermin im Obergeschoss des Leine-Centers sind am Montag genau 127 Blutspender gekommen, darunter 27 Erstspender. Der Leiter der örtlichen DRK-Bereitschaft, Florian Hentschel, äußerte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und führt dies unter anderem auf die große Laufkundschaft im Center sowie die Werbung in den Medien und vor Ort zurück. So sprächen unter anderem zwei Mitarbeiterinnen des Blutspendedienstes Kunden direkt an. Darüber hinaus wird auch im Fahrgastfernsehen auf die beiden Spendentage aufmerksam gemacht, wenn die Stadtbahnen in Laatzen sind.

Am Dienstag steht das Team der DRK-Bereitschaft von 13 bis 19 Uhr im Leine-Center bereit. Bis 15.50 Uhr kamen insgesamt 68 Spender, darunter 17 zum ersten Mal.

Die alte Rekordmarke von 125 wurde laut Hentschel zuletzt bei dem Spendetermin 2018 im Leine-Center erreicht sowie vor einigen Jahren bei einem Termin in Alt-Laatzen.

Von Astrid Köhler