Laatzen-Mitte

Blutspenden werden immer benötigt und sind gerade während der Urlaubszeit im Sommer besonders rar. Umso mehr hofft das Deutsche Rote Kreuz (DRK), mit seinem Sondertermin in dieser Woche besonders viele Menschen im Leine-Center zum kontrollierten Aderlass bewegen zu können. Die Helfer stehen sowohl am Dienstag wie auch am Mittwoch, 18. und 19. August, von jeweils 13 bis 19 Uhr im Obergeschoss bereit.

Das temporäre Blutspendezentrum wird wie bei früheren Sonderterminen in den Räumen neben dem Expert-Elektromarkt eingerichtet. „Wir freuen uns sehr, dass wir das DRK bei der Durchführung unterstützen können und so einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in der Region leisten können“, sagt Center-Managerin Sandra Moore. Nach Angaben des DRK werden allein in Niedersachsen täglich rund 2300 Blutkonserven benötigt, um die Versorgung von Patienten zu gewährleisten.

Bei der Blutspende gelten strenge Hygieneregeln. Helfer klären vor dem Eintritt in den Spendenbereich über alle Sicherheitsvorkehrungen auf und messen Fieber. Zudem muss verpflichtend ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Spenden kann laut DRK jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren. Auch Personen, die bereits gegen Corona geimpft sind, könnten schon einen Tag danach zur Blutspende gehen, erklärt Patrick Ploberger vom DRK-Blutspendedienst NSTOB: „Die Blutspende hat keine Auswirkungen auf den Impfschutz.“

Interessierte haben die Möglichkeit, sich unter www.terminreservierung.blutspende-leben.de einen Wunschtermin zu reservieren. Blut kann aber auch spontan und ohne vorherige Anmeldung gespendet werden.

Von Astrid Köhler