Fast wäre der Festakt ausgefallen: Der Gleidinger Dicht- und Dämmsystemhersteller Hanno feiert in diesen Tagen sein 125-jähriges Firmenbestehen. Von Händeschütteln und überschwenglichen Gratulationen nimmt die Firma jedoch Abstand – schließlich macht die Corona-Krise vor den Werkstoren nicht Halt. „Ich hätte mir ein schöneres, lockereres Umfeld gewünscht“, sagte Hanno-Geschäftsführer Günter Krohn bei der Feierstunde am Dienstagvormittag. Auch Hanno hänge – wie andere Unternehmen – von Rohstofflieferketten ab. So habe das Unternehmen auch Lieferanten aus Italien.

Abblasen wollte Hanno das Jubiläumsfest dann aber doch nicht – schließlich kann das Gleidinger Unternehmen auf eine bemerkenswerte Tradition zurückblicken. Am 7. März 1895 gründete Max Mehlhardt in Hannover-Hainholz die „Hannoversche Filzfabrik“, die sich damals – der Name sagt es – noch auf die Produktion von Filzen konzentrierte. Bereits 1901verlagerte das Unternehmen seine Produktion nach Gleidingen, wo anfangs zwölf Menschen beschäftigt waren. Verarbeitet wurden damals vorwiegend Haare von Rindern und Ziegen.

1927 zieht auch die Chefetage nach Gleidingen

Die Firma wuchs langsam, bald sollen Filzstoffe sogar bis in die USA, nach Polen und Russland ausgeliefert worden sein. Das Büro war zu diesem Zeitpunkt noch am Aegidiendamm in Hannover, zog aber dann 1927 ebenfalls nach Gleidingen um.

Mit der NS-Machtergreifung 1933 geriet auch die Hanno-Geschäftsführung in Schwierigkeiten, da „der Betrieb jüdisch geführt wurde“, wie es in der Firmenchronik heißt. Eigentümer Julius Neuhaus, dessen Vater die Firma 1900 übernommen hatte, emigrierte 1938 nach Holland und später nach England, wo er eine Filzfabrik gründete. Die genauen Zusammenhänge sind nicht bekannt. In der Chronik heißt es lediglich, dass Werner Kemper die Fabrik für 30.000 Reichsmark erwarb und nach dem Krieg „die gleiche Summe“ zahlte. Auch habe Neuhaus nach dem Krieg eine Wiedergutmachung gefordert und Maschinen nach England gebracht.

Von Filz auf Schaumstoff umgestellt

In den Fünfzigerjahren stellt Hanno die Produktion allmählich auf Schaumstoffe um – auch, um sich unabhängiger vom Filzgeschäft zu machen. Ein wichtiger Grundstein, der einer der Schlüssel für die weitere Entwicklung werden sollte: Die Firma wächst stetig, errichtet 1962 eine neue Rundbogenhalle am damaligen Standort am Leinkamp. 1963 macht die Firma mit 30 Mitarbeitern 2 Millionen Mark Umsatz.

Im gleichen Jahr übernimmt Kurt Scholz, Geschäftsführer der Filzfabrik Irmen & Cie in Remagen, gemeinsam mit Geschäftspartnern das Unternehmen. Damit beginnt eine Periode von extremer Stabilität: Noch heute ist Hanno im Besitz mehrerer Gesellschafterfamilien. Und auch in der Geschäftsführung setzt man auf Kontinuität: Seit 1968 hat Hanno mit Werner Mikus, Hans Hoffmann und Günter Krohn (seit 2016) gerade einmal drei Männer an der Spitze.

Mit dem Wachstum Schritt halten mussten auch die Firmengebäude: 1996 begann der Umzug aus dem Gleidinger Ortskern zum Hanno-Ring jenseits der B6 – mit insgesamt sechs Ausbaustufen. Am alten Standort fehlte nicht nur der Platz, auch wegen der angrenzenden Wohngebiete gab es mehr und mehr Auflagen. Die neueste Halle eröffnete Hanno 2019, dort soll im Mai eine fast 50 Meter lange Tränkstraße in Betrieb gehen. „Das ist unser Rennpferd, an dem größere Stückzahlen laufen sollen“, sagt Geschäftsführer Krohn. In den vergangenen 25 Jahren seien 25 Millionen Euro investiert worden.

Hanno ist Laatzens größer Industrie-Arbeitgeber

Mit 200 Mitarbeitern ist Hanno heute der größte industrielle Arbeitgeber Laatzens, wenngleich die Firma den Titel wohl Ende 2022 an den Maschinenbauer Kraus Maffei abgeben wird, der dann sein neues Werk in Rethen eröffnen will. In den vergangenen Jahren wuchs der Umsatz laut Krohn jährlich um 4 bis 6 Prozent. 2018 wies der Jahresabschluss einen Überschuss von 2,6 Millionen Euro aus. An diesem Erfolg sind auch die Mitarbeiter beteiligt. „Seit 1970 hat Hanno über 5 Millionen Euro als Gewinnbeteiligung an die Mitarbeiter ausgeschüttet“, sagt Krohn.

Außer dem Werk in Gleidingen hat Hanno heute Dependancen in Moskau, New York und – gemeinsam mit einem Geschäftspartner – in der Schweiz. Zur Hanno-Vito-Gruppe zählen auch die – wirtschaftlich von Hanno unabhängigen – Unternehmen Hanno Österreich bei Wien und Vito Irmen in Remagen. Die Gruppe mit zusammen 350 Mitarbeitern kommt heute auf einen gemeinsamen Umsatz von mehr als 65 Millionen Euro jährlich.

„Ein verlässlicher, offener, angenehmer Partner“

Zum Geburtstag beschränkte sich Hanno auf einen kleineren Festakt am Vormittag, zu dem unter anderem Bürgermeister Jürgen Köhne und Hanno-Gesellschafter Rainer Scholz eingeladen waren. Köhne lobte die Hanno-Führung als „immer verlässlicher, offener, angenehmer Partner“ der Stadt. „ Hanno hat sich seit den letzten 125 Jahren immer wieder an Bedürfnisse des Markts angepasst“ – eine Eigenschaft, die sich auch in den Investitionen der vergangenen Jahr widerspiegele.

Am Nachmittag gab’s dann Gratis-T-Shirts für die Mitarbeiter mit dem zur Produktpalette passenden Werbespruch „Komplett dicht“ und eine launige Fotopräsentation zur Firmengeschichte, bei der auch das Gesellige nicht zu kurz kam. Auf Händeschütteln verzichtete man selbstverständlich.

