Laatzen-Mitte

Eine 1000-Euro-Spende hat es möglich gemacht: Seit Anfang April liefert der Christliche Seniorenbund fast täglich Pizzen und Pastagerichte an jeweils eine Handvoll ausgewählter Mitglieder aus, die entweder alleinstehend oder im Falle von Paaren belastet sind, weil ein Partner erkrankt ist. Kurz bevor die Aktion diese Woche endet und der Vereinsvorstand das 120. Mittagsgericht im Privatauto zustellt, kam am Dienstag der Geldgeber und Konditor Stefan Nowka aus Hannover für eine Pizza nach Alt-Laatzen.

Aktion gegen Einsamkeit

„Das ist keine Armenspeisung“, stellt der Vorsitzende des Seniorenbundes, Werner Läwen, klar. Vielmehr sei der für Mitglieder jeweils einmalige Service ein Mittel gegen schlechte Stimmung und Einsamkeit in der Quarantäne. Der Pastor in Rente weiß durchaus von geteilten Reaktionen zu berichten. Einige der vom Verein nach den Kriterien kontaktierten Mitglieder hätten gesagt, das Geld werde besser jenen gegeben, die es nötig hätten. Doch die Aktion gehe weit über Materielles hinaus, so Läwen.

Die Menschen sollten wissen, dass sie gerade in Corona-Zeiten mit den geltenden Kontaktbeschränkungen an sie gedacht werde. „Es ist ein Zeichen, um Kontakt zu halten“, sagt Marianne Thiede. Der in Alt-Laatzen gegründete Verein, der jährlich Hunderte Treffen, Aktionen, Fahrten und mitunter auch mehrtägige Reisen organisiert, musste bis auf Weiteres alle Veranstaltungen absagen.

Es sei eigentlich eine traurige Zeit, so der Vorsitzende. Gleichwohl gebe es auch Erfreuliches. So erhielten die beiden selbst ernannten Pizzaflitzer – er als Fahrer und die fürs Organisatorische zuständige Thiede – bei ihren Ausliefertouren auch kleine Geschenke. „Es hat Spaß gemacht“, sagt Thiede.

Vorsitzender: „Es ist eine Win-win-Situation für alle“

„Es ist eine Win-win-Situation für alle“, sagt der Vorsitzende. Das von der Corona-Krise gebeutelte Restaurant Givoanni R, mit dem der Seniorenbund auch sonst verbunden ist, habe einen regelmäßigen Abnehmer, die Mitglieder erhielten eine kleine Aufmerksamkeit, und der Spender Nowka wisse sein Geld gut angelegt. Der Hannoveraner fühlt sich mit dem Seniorenbund verbunden, zumal seine inzwischen verstorbenen Eltern Mitglieder waren und in Alt-Laatzen wohnten.

Es seien „filmreife Wochen“ mit einem ungewohntem, teils erdrückenden Alltag ohne Gäste im Lokal gewesen, sagt Giovanni Ricottone, der seit zehn Jahren sein Restaurant an der Hildesheimer Straße betreibt. Ab Montag, 11. Mai, darf er Terrasse und Restaurant wieder öffnen – wie vorgeschrieben aber nur mit der Hälfte der 100 Plätze.

140 Essen und Blumensträuße

Das Timing habe gut gepasst, so Läwen. Die Pizzaaktion des Seniorenbundes, bei der Essen in Alt-Laatzen, Laatzen-Mitte und Grasdorf verteilt wurden, soll diese Woche enden. Die übrigen Laatzener Ortsteile seien wegen der längeren Fahrtzeit bewusst ausgelassen worden. Mitglieder dort würden aber bei der zweiten Aktion des Spendengeldes mit bedacht. Dann sollen rund 20 Blumensträuße übergeben werden.

Sobald die Corona-Auflagen ausreichend gelockert würden, werde der Seniorenbund in kleinen Gruppen Fahrradtouren und Spaziergänge anbieten, heißt es.

Von Astrid Köhler