Rethen

So wie sich der Weg durch den Rethener Park Park teilt – von der Schmiedestraße aus – so gehen die Meinungen im Ortsrat auseinander, wie die denkmalgeschützte Anlage aufzuwerten ist. Während die Gruppe CDU/ FDP nach jahrelangen Debatten und wie schon zu Jahresbeginn eine rasche Ausleuchtung der Wege beantragte, will die SPD diese mit weiteren Maßnahmen in einem Gesamtkonzept abstimmen. Was beleuchtungstechnisch möglich ist, hat die Verwaltung am Montag erläutert.

Bisher gibt es Lampen nur auf dem Teilstück von der Hildesheimer Straße zur Kita Im Park, alle anderen Wege – zur Schmiedestraße hin und zur alten Verwaltung – sind unbeleuchtet. Auf Nachfrage der CDU stellte die Verwaltung drei Varianten vor: Außer den weitestgehend aber nicht ganz eingelassenen Bodenleuchten (Stückpreis rund 160 Euro) könnten mit überschaubarem Aufwand auch hüfthohe Pollerleuchten für jeweils rund 120 Euro sowie normale und Lampenmasten installiert werden, erklärte der Leiter des städtischen Baubereichs, Jürgen Pagels: „Die Verkabelung im Weg ist ohne größere Wurzelbeschädigungen möglich.“ Dabei haben alle Varianten Vor- und Nachteile. So gelten Bodenleuchten als dezent und vandalismussicher aber auch als störanfällig wegen Feuchtigkeit. Durch Herbstlaub und Schneefall können sie zudem an Leuchtkraft einbüßen.

Anzeige

So viel Leuchtkraft wie nötig, so wenig wie möglich

Dieses Problem haben die rund 1,20 Meter hohen Pollerlampen nicht, die zudem über größere und dank LED-Technik individuell steuerbare Strahlkraft verfügen, so Pagels. Erfahrungsgemäß würden diese aber auch schneller beschädigt. Die Mastlampen wiederum, von denen die Stadt welche auf Lager hat, gelten als robust, strahlen dafür aber auch sehr hell, was dem Artenschutz zuwiderläuft. Es biete sich an, Bewegungsmelder zu installieren, so Pagels, „damit die Lampen nur dann angehen, wenn einer durch den Park läuft.“

Weitere HAZ+ Artikel

Solarbetriebe Leuchten eigenen sich nicht, so Pagels nach entsprechender Anfrage: „Wir haben das geprüft, aber die belaubten Bäume beschatten den Boden zu stark.

Patt bei Abstimmung

Da SPD-Ortsratsherr Heiko Schönemann urlaubsbedingt fehlte und sich der neu verpflichtete Grüne Klaus Gervais (Nachrücker für Carmen Karwehl) enthielt, gab es bei der Abstimmung zwar ein Patt, doch da für Beschlüsse eine Mehrheit nötig ist, gilt der CDU-Antrag als abgelehnt.

Bereits im Februar war ein ähnlicher CDU-Antrag gescheitert. Die SPD fordert ein planerisches Gesamtkonzept mit Bürgerbeteiligung. Der Rat hatte dafür vor zwei Jahren 10.000 Euro freigegeben, von denen erst 2000 Euro für den Baumlehrpfad und andere kleinere Projekte abgerufen worden sind.

Von Astrid Köhler