Wer in Laatzen einen Freiluftgottesdienst feiern und bei Regen geschützt sein will, kann nach Gleidingen kommen. Die Gemeinde hat ein futuristisch anmutendes Zelt im Pfarrgarten für bis zu 50 Besucher aufbauen lassen. Erste Veranstaltung dort ist der Sonntagsottesdienst am 19. Juli, 10 Uhr.