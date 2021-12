Grasdorf

Das „Friedenslicht aus Bethlehem“ kommt auch in diesem Jahr wieder nach Laatzen. Es erinnert an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden, der laut Bibel bei der Geburt von Jesus in Bethlehem verkündet wurde. Seit 1986 entzündet jedes Jahr ein Kind in der Geburtsgrotte in Bethlehem in der Adventszeit das Friedenslicht. Dieses wird mit dem Flugzeug in einer Speziallampe nach Wien gebracht und von dort über ganz Europa verteilt. Es soll an die Pflicht erinnern, sich für den Frieden einzusetzen.

Im Gebiet Laatzen-Springe-Hemmingen erhält der evangelische Kirchenkreisjugenddienst das Friedenslicht aus Bethlehem von den Pfadfindern in Springe und fährt es am vierten Adventssonntag, 19. Dezember, in einem adventlich geschmückten Adventsbulli mit weihnachtlicher Musik zu vier verschiedenen Orten des Kirchenkreises für jeweils 45 Minuten.

Laatzen erreicht es um 20.30 Uhr am neuen Gemeindezentrum der St.-Marien-Kirche in Grasdorf, Am Südtor 31. Wer in einem Windlicht oder einer Laterne eine Kerze mitbringen möchte, kann es dort entzünden und das Friedenslicht zu sich nach Hause tragen.

Zu beachten sind dabei die geltenden 2G-Regelungen sowie das Tragen von FFP2-Masken. Die Impf- oder Genesenen-Nachweise sind vorzuzeigen. Zuvor macht das Friedenslicht um 16 Uhr Station an der Schulenburger Thomaskirche, um 17.30 Uhr bei Trinitatis in Hemmingen und um 19 bei der Kirchengemeinde in Gestorf.

Von Johannes Dorndorf