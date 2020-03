Laatzen

Bund und Länder hatten es bereits am Montagabend angekündigt: Seit Dienstagmorgen dürfen auch die meisten Geschäfte in Deutschland nicht mehr öffnen. Das gilt auch für das Leine-Center in Laatzen, in dem am frühen Morgen Sperrgitter aufgestellt wurden, um Kunden vom Betreten der inneren Ladenstraße zu hindern. Das Center-Management hat zusätzliche Sicherheitsleute engagiert, die die zahlreichen Fragen der Besucher beantworteten.

Geöffnet hatten am Morgen nur nur noch sechs Geschäfte im Center: die beiden Drogerien Rossmann und dm, die Apotheke, die beiden Friseurbetriebe sowie der Rewe-Supermarkt. Da alle anderen Shops nicht Dinge des täglichen Bedarfs bedienen, wurde der Rest der Ladenstraße gesperrt, wie an den zwei verbliebenen Center-Eingängen zu erfahren war.

Kunden dürfen Center nicht durchqueren

Kunden mussten deshalb teils um das komplette Center herumgehen, um zu ihrem Ziel zu gelangen: Vom Westeingang am Leineplatz aus können Besucher lediglich den dm-Drogeriemarkt und den Friseur erreichen, dahinter beginnt die Absperrung. Auf der Ostseite gelangen Kunden von der Marktstraßen-Brücke aus zur Rossmann-Drogerie, zur Apotheke und zum Friseur. Der Rewe-Markt verfügt über einen eigenen Eingang zum Parkplatz 1.

Geöffnet haben seit dem Beschluss der Landes auch in Laatzen nur noch die Läden des täglichen Bedarfs. Dazu gehören Lebensmittelmärkte, Apotheken und Drogerien, Banken und Tankstellen. Auch die Baumärkte sind weiterhin geöffnet: Beim Bauhaus-Markt an der Erich-Panitz-Straße etwa herrschte am Dienstagmorgen genauso der normale Betrieb wie bei Obi in Rethen.

Von Johannes Dorndorf