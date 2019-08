Rethen

Mit einem feurigen Böllerschuss aus der kleinen Schützenkanone, einem Grußwort und dem traditionellen Fassbieranstich hat Bürgermeister Jürgen Köhne am Freitagabend das Volks- und Schützenfest der Schützengesellschaft Rethen eröffnet. Der seit 116 Jahren bestehende Verein feiert vier Tage lang: bis Sonntagabend zunächst mit zahlreichen Fahrgeschäften und Speise- und Getränkeangeboten am und im Festzelt an der Sehlwiese. Und am Montag dann mit einem Katerfrühstück, dem Scheibenaufhängen und einer von einem weiteren Böllerschuss gekrönten, abendlichen Abschlussfeier im Schützenhaus an der Koldinger Straße.

Janne Heinrich bleibt Bürgerkönigin

Am Eröffnungsabend wurden bereits die ersten Auszeichnungen vergeben: Bürgerkönigin bleibt die Titelverteidigerin des vergangenen Jahres Janne Heinrich dank ihres 20,80-Teilers. Zweite wurde Yvonne Weber (43,13-Teiler), Dritter Kilian Meyer (91,19-Teiler). Direkt danach musste ihre Mutter, Elke Heinrich, im Festzelt dann die von ihr im letzten Jahr erkämpfte Ratsherrenkette abgeben: Durchgesetzt hatte sich diesmal die frühere Ortsbürgermeisterin Helga Büschking mit einem 78,00-Teiler.

Bürgermeister Jürgen Köhne hat die viertägige Sause am Freitagabend mit dem traditionellen Böllerschuss eröffnet.

Nach dem mit viel Schaum im Glas erfolgten Fassbieranstich wurde dann zur Musik von DJ Kai munter gefeiert.

Festumzug am Sonntag

Zu den kommenden Schützenfest-Höhepunkten gehören am Sonnabend um 15 Uhr die Kaffeetafel für die Rethener Bürger und das Kinder- und Jugendkönigsschießen. Um 19 Uhr folgen die Königsproklamation und Siegerehrungen, danach die Show des Fanfaren-Corps Laatzen, Tanz im Festzelt und um etwa 22 Uhr der Auftritt der Rethener Rübennasen. Höhepunkt am Sonntag ist der traditionelle Festausmarsch ab 15 Uhr.

Von Torsten Lippelt