Laatzen/Gubin

Zum 30. Mal jährt sich die Wiedervereinigung Deutschlands in diesem Jahr. Und fast genauso lange – seit 1991 – besteht die Städtepartnerschaft Laatzens mit dem polnischen Gubin. Beim diesjährigen gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadt an der Neiße und ihrer deutschen Zwillingsstadt Guben stand das runde Datum genauso im Mittelpunkt wie das der territorialen Selbstverwaltung Gubins, die ebenfalls seit 30 Jahren besteht. Zu den 160 Gästen der Feier zählte auch eine Laatzener Delegation mit Bürgermeister Jürgen Köhne, seinen Stellvertretern Ernesto Nebot ( SPD), Angelika Rohde ( CDU), Gerd Apportin (Grüne) und Ratsmitglied Siegfried-Karl Guder ( CDU).

Köhne warf in seinem Grußwort ein ausgesprochen optimistisches Bild auf den gegenwärtigen Zustand der Beziehungen zwischen beiden Ländern. „Unsere Länder waren noch nie in ihrer Geschichte so wohlhabend und menschlich zugleich wie in dieser Dekade. In meiner Wahrnehmung ist das der Erfolg des Miteinanders, das nach der Wende erst möglich geworden ist“, sagte Laatzens Bürgermeister. „Wir wohnen im besten Deutschland, im besten Polen, im besten Europa, das es je gab.“ Zugleich gab er zu bedenken: „Frieden und Freiheit sind die Grundlage. Dafür, dass das so bleibt, müssen wir alle gemeinsam arbeiten.“ Als Gastgeschenk überreichten die Laatzener regionale Produkte, unter anderem Milch, Brot, Butter und Zucker.

Gubin hat jetzt auch sein Leine-Center

Die Gäste erfuhren zudem einiges über die jüngere Entwicklung der beiden Städte Guben und Gubin, die zuletzt von Investitionen der Städte und EU-Förderprojekten geprägt war. Allen voran der Bau des Ende 2018 eröffneten Einkaufszentrums in Gubin: Seitdem hat die polnische Stadt mit der neu eröffneten Galeria Hosso ihr eigenes Leine-Center – wenn auch nicht in der Größe des Laatzener Pendants. 11.000 Quadratmeter groß ist die Galerie, die Platz für 40 Geschäfte bietet. Zum Vergleich: Das Leine-Center verfügt einschließlich der Laatzen-Arkaden über eine Fläche von rund 40.000 Quadratmetern. In Guben sei zudem unter anderem der Bahnhofsvorplatz modernisiert worden, erläuterte Gubins Bürgermeister Bartłomiej Bartczak.

Wer sich ein Bild verschaffen will, kann dies im Internet tun: So stellten die Städte Guben und Gubin beim Neujahrsempfang auch den neuen Imagefilm vor, der auf www.guben-gubin.eu in der Rubrik „Mediathek“ einzusehen ist. Ganz neu ist er manchem Laatzener übrigens nicht: Vor der Premiere in Gubin war er bereits beim Laatzener Neujahrsempfang zu sehen.

Von Johannes Dorndorf