Alt-Laatzen

Der Werner-von-Siemens-Platz ist Geschichte: Nach dem Umzug der Siemens-Niederlassung nach Laatzen-Mitte hat der Ortsrat Laatzen die Umbenennung der alten Unternehmensadresse beschlossen. Das ehemalige Firmengelände in Alt-Laatzen liegt damit nun auch offiziell wieder an der Hildesheimer Straße.

Damit endet eine Kuriosität in der Adressgebung entlang der Hauptverkehrsader von Alt-Laatzen. Während alle anderen Gebäude und Grundstücke auch postalisch an der Hildesheimer Straße lagen, war das Siemens-Gelände davon ausgenommen. Von der Rückbenennung ist deshalb ausschließlich der Eigentümer der Immobilie betroffen, andere Anlieger des Werner-von-Siemens-Platzes gab es nicht.

Umzug vom Siemens-Platz an die Siemens-Straße

Dass der Siemens-Konzern auch heute noch wert auf den eigenen Namen in der Firmenadresse legt, zeigt die vorangegangene Umbenennung in Laatzen-Mitte. Das Unternehmen residiert dort an der Werner-von-Siemens-Straße, die die Stadt 2018 anlässlich des bevorstehenden Neubaus eigens umbenannt hatte. Der ehemalige Laatzener Festplatz, auf dem Siemens gebaut hatte, lag früher offiziell an der Karlsruher Straße. Geändert hat sich darüber hinaus lediglich die Adresse der benachbarten Aral-Tankstelle, die nun an der Werner-von-Siemens-Straße 2 liegt.

Mit der Umbenennung der Firmenadresse will die Stadt zudem Verwechslungen vorbeugen: So könnten nicht nur Ortsfremde durch die zwei Laatzener Siemens-Straßennamen in die Irre geleitet werden, sondern auch Rettungsdienste, erläutert die Stadtverwaltung in der Beschlussdrucksache, der der Ortsrat jetzt einmütig zugestimmt hat.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf