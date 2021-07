Alt-Laatzen

Die Bauarbeiten hatten sich in den vergangenen Monaten mehrfach verzögert – und fertig ist noch immer nicht alles. Die Fassade hinter dem Edeka-Schriftzug auf der Parkplatzseite ist noch verhängt, es fehlen Geländer und Trennscheiben für die Außengastronomie. Ganz anders im Innenbereich: Als Bürgermeister Jürgen Köhne (CDU) am Donnerstagmorgen zum Gratulieren kam, lief der Betrieb im Markt an der Hildesheimer Straße bereits auf Hochtouren.

Premiere: Der Hof Hennies aus Ingeln-Oesselse bietet seine Freilandeier jetzt auch im Supermarkt an. Quelle: Johannes Dorndorf

Inhaber und Geschäftsführer des neuen Vollsortimenters ist Klaus-Dieter Hippauf, der seit 2012 auch den gleichnamigen Markt in Wülfel betreibt und nun seinen zweiten Markt hat. Dass er sich damit selbst Konkurrenz macht, ist dem selbstständigen Unternehmer bewusst. „Einige Kunden werden wir von Wülfel nach Laatzen verlieren“, sagt Hippauf. „Aber ich habe gesagt: Wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer.“ Das Sortiment in Alt-Laatzen unterschiedet sich von dem in Wülfel unter anderem an der Angebotsbreite: Mit 1400 Quadratmetern ist die Laatzener Fläche deutlich kleiner als die des 3900 Quadratmeter großen Pendants.

Oesseler Landwirt bietet Eier an

Zu den Besonderheiten zählt, dass Hippauf auch eine Reihe von regionalen und lokalen Produkten anbietet. So können Kunden gleich im Eingangsbereich Eier des Landwirts Heinrich Hennies erwerben, der in Ingeln-Oesselse einen mobilen Hühnerstall betreibt und seine Eier erstmals in einem Supermarkt anbietet. Zur Honig-Auswahl tragen auch örtliche Imker aus Alt-Laatzen, Döhren, Hiddestorf, Kronsberg, Linden, Kirchrode und Pattensen bei. „Die Bienen des Laatzener Honigs sammeln ihren Nektar in der Leinemasch“, erläutert Marktleiter Abd el Krim Ouakidi, der selbst in Alt-Laatzen wohnt. Kartoffeln gibt es unter anderem aus Gehrden, Kaffee und Bier teils aus hannoverschen Manufakturen und Craftbeer-Brauereien. Relativ groß ist das Bio-Sortiment, an zwei getrennten Theken erhalten Kunden Fleisch und Wurst sowie Käse. Nicht zuletzt bringt der neue Markt auch Arbeitsplätze nach Laatzen: Insgesamt seien es 42, davon 30 Festangestellte – die übrigen stelle ein Dienstleister.

Im Inneren ist alles fertig: Bürgermeister Jürgen Köhne (von links) gratuliert Inhaber Klaus-Dieter Hippauf, Marktleiter Abd el Krim Ouakidi und Edeka-Berater Frank Schiemann zur Neueröffnung. Quelle: Johannes Dorndorf

Die Bauarbeiten im Außenbereich dürften noch etwas andauern. Neben der Fassade muss unter anderem noch das Geländer an der noch gesperrten Außentreppe fertiggestellt werden, die in die untere Etage führt. Dort hat bereits vor gut zwei Wochen der Sonderposten-Markt Action seinen Betrieb aufgenommen, daneben soll später eine Apotheke einziehen.

Edeka-Parkplatz steht auch Action-Kunden offen

Mit dem Start bei Edeka dürfte sich auch die Parkplatzsituation im unteren Geschoss verbessern. „Kunden von Action können auch bei uns parken“, sagt Hippauf. In den vergangenen Tagen war es dort immer wieder zu Problemen gekommen, weil die Ein- und Ausfahrt zum Action-Parkplatz von der Hildesheimer Straße aus so eng ist, dass zwei Autos einander dort kaum passieren konnten. Zwischenzeitlich hatten einige Autofahrer sogar den Gehweg genutzt, um sich an der Ampel vorbei auf die Hildesheimer Straße einzufädeln. Die Möglichkeit ist jetzt mit einem Poller unterbunden worden.

Zum Angebot zählen auch eine Fleisch- und eine Käsetheke. Quelle: Johannes Dorndorf

Geplant sind auf dem Edeka-Parkplatz auch Ladesäulen für E-Fahrzeuge. Wann diese in Betrieb gehen können, ist noch unklar. „Den Strom für den Markt erzeugen wir zu 91 Prozent selbst“, sagt Hippauf: Auf dem Dach seien auf seinen Wunsch hin Solarzellen montiert worden.

Von Johannes Dorndorf