Alt-Laatzen

Sonst fotografiert er in Ländern wie Neuseeland, Island, Namibia, Kuba, Myanmar und Marokko. Seit den Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie entdeckt der Alt-Laatzener Reisefotograf und HAZ-Leser Joachim Kopatzki die Leinemasch neu. „Das ist auch fast wie im Urlaub“, sagt der 64-Jährige. Mit seiner Kamera hat er bereits viele besondere Motive und Stimmungen eingefangen. Jetzt ist ihm wieder ein bemerkenswertes Bild gelungen: ein abgestorbener Baum, der gespenstisch in einer Nebellandschaft steht.

Aufgenommen hat er das Bild nicht etwa in einer Moorlandschaft in Großbritannien, sondern in der Alt-Laatzener Leinemasch in Nähe der Kleingartenkolonie gegenüber der Leinerandstraße, etwa auf Höhe der Heinrich-Spoerl-Straße. Dort ist der tote Baum ein beliebtes Fotomotiv – und auch Kopatzki hat ihn schon mehrfach im Bild festgehalten. „Dabei ist die Stimmung aber jedes Mal anders“, sagt er. Und umwoben von Nebelschwaden hatte er ihn noch nie fotografiert.

Von Stephanie Zerm